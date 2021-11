Vorerst werden die Preise nicht erhöht, sie sinken sogar etwas. Langfristig muss sich aber wohl jeder Kunde auf höhere Stromkosten einstellen. Die Gründe.

Vor fast einem Jahr, am 5. Dezember 2020, brannte das Hauptumspannwerk der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) in Füssen. Die Auswirkung: Anwohner in Hopferau und Seeg waren fast zwei Stunden ohne Strom. In Füssen blieben die Kunden der EWR eine halbe Stunde ohne Licht, Kochfeld und Kühlschrank. Im Dezember soll nun eine neue Schaltanlage in Betrieb genommen werden und die Übergangslösung ersetzen.