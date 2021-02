Studie für Tunnel-Projekt in Füssen im Gespräch

Wie realistisch ist der Vorschlag der Füssener Ideenwerkstatt? Eine erste Untersuchung könnte darauf die Antwort liefern.

Es würde der Stadtentwicklung einen gewaltigen Schub verleihen und gleichzeitig die Blechlawinen im Füssener Zentrum unter die Erde verbannen: Der Vorschlag einer Untertunnelung der Straßen rund um den Kaiser-Maximilian-Platz, die eine Ideenwerkstatt mit ihrem Sprecher Dr. Hans-Martin Beyer im Juni vergangenen Jahres vorstellte, ist anfangs in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Doch zuletzt ist es um diese Idee ruhig geworden. Gestorben ist sie allerdings nicht: Nach Informationen unserer Zeitung soll der Füssener Stadtrat am Dienstag hinter verschlossenen Türen darüber diskutieren, ob eine Voruntersuchung für das Tunnel-Projekt in Auftrag gegeben wird. Bürgermeister Maximilian Eichstetter wollte diesen konkreten Termin auf Nachfrage nicht bestätigen. Nur so viel ließ er sich entlocken: Er erwarte „zeitnah“ eine Entscheidung.