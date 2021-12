Das Füssener Ehepaar Brigitte und Wolfgang Fischer hat Samuel Wanner als Stipendiaten ausgesucht. Für ihn bedeutet das nicht nur mehr finanzielle Freiheit.

Quantenphysik, Relativitätstheorie und „alles, was nur noch mathematisch zu erklären ist“, üben auf Samuel Wanner eine besondere Faszination aus. Deshalb ist das Studienziel des 19-jährigen Pfronteners die Astrophysik. Mit dem Studiengang Physik hat er an der Technischen Universität (TU) in München begonnen. Später will er den Masterstudiengang Kernteilchen- und Astrophysik dranhängen.