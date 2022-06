Süße Alpenküche kombiniert Rezepte mit Wandertipps im Lechtal

In ihrem Kochbuch „Süße Alpenküche“ kombiniert Silvia Schlögel Rezepte mit Wandertipps und Beschreibungen von Berghütten. Was ihr Bauchgefühl damit zu tun hat.

04.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Berghütten, Wandertouren und Rezepte – dass das zusammenpasst, haben Silvia Schlögel und ihr Team schon nach dem Kochbuch „Hüttenküche für Dahoam“ festgestellt. „Bei diesem Buch waren wir ganz einfach wieder mal unserem Bauchgefühl gefolgt“, sagt die freie Journalistin und Autorin aus Peiting. Und die Kombination sei ein großer Erfolg geworden. Daran will Schlögel nun anknüpfen, indem sie sich in dem neuen Buch „Süße Alpenküche“ den Nach- und Mehlspeisen auf Berghütten widmet. „Berge, Wandern und dann noch in Verbindung mit genussvollem Essen ist halt unser Ding“, sagt die Autorin.

Auf den Tisch kommen dieses Mal allerlei süße Köstlichkeiten, wie Strudel, Mehlspeisen, Schmalzgebäck und Kuchen, aus der Alpenregion und besonders dem Lechtal. Dabei sind zum Beispiel die Drehhütte mit Almschnecken und Birnenkuchen, die Füssener Hütte mit Topfenknödeln und Birnenstrudel sowie die Vilser Alm mit Rhabarberkuchen und glutenfreiem Schoko-Nuss-Kuchen.

15 Berghütten mit schönen Wegen und gutem Essen

Insgesamt 15 Berghütten und Almen hat Schlögel in ihr Buch aufgenommen. Sie kannte alle bereits vorher, hat sie als ganz normaler Gast besucht. Auf diese Weise stellte sie fest, „ob alles passt. Ob der Weg dahin schön ist, das Essen gut ist und die Wirte nett sind“. Wichtig bei der Wahl der Hütten war ihr außerdem, dass sie nicht in direkter Nähe einer Seilbahn liegen. Denn dort kämen ohnehin schon genug Menschen hin.

Bei den Wandertouren ging es Schlögel darum, dass für jeden Anspruch etwas dabei ist. Deshalb gibt es hochalpine Bergtouren mit über 1200 Höhenmetern, zum Beispiel auf die 2800 Meter hoch gelegene Kaunergrathütte ebenso, wie gemütliche, selbst für Kinderwagen geeignete Almwanderungen mit nur 100 Höhenmetern, zum Beispiel zu Michl’s Fallerscheinstube.

Hüttenfieber: Eine Familie bewirtschaftet sechs Hütten in Tirol

Besonders gern berichtet die Peitingerin, die selbst seit ihrer Kindheit in die Berge geht, vom Hüttenfieber, dass eine ganze Familie gepackt hat. Die Kirschners bewirtschaften mittlerweile sechs Hütten im Tirol. „Ich fand das sehr spannend“, sagt Schlögel. Albert und Agnes Kirschner entdeckten vor 44 Jahren die Liebe zum Hüttenleben. Diese Leidenschaft gaben sie an ihre Kinder und Enkel weiter, die ebenfalls Hütten pachteten. Für diese sechs Hütten haben die Autorin und ihr Team eine eigene Hütte-zu-Hütte-Tour kreiert.

Im Buch finden sich neben den Wandertipps, den Beschreibungen der Berghütten und knapp 70 Rezepten außerdem Hinweise zum richtigen Verhalten im alpinen Raum. Die Bergwacht zum Beispiel ist nur für Notfälle gedacht, heißt es da. Der Bergwanderer ist zunächst aufgefordert, selbst dafür zu sorgen, dass seine Ausrüstung zweckmäßig und seine Tour gut geplant ist. So sollte auch im Sommer in den Bergen immer mit Kälteeinbrüchen gerechnet und die Strecke der persönlichen Fitness angepasst werden. Tritt doch ein Notfall ein, ist in Deutschland die 112, in Österreich die 140 die richtige Telefonnummer.

Verhaltenstipps für Berge und Hütten

Schlögel weist ihre Leserinnen und Leser weiter daraufhin, dass man auf Berghütten nicht immer alles so erwarten kann, wie man es aus dem Tal kennt. Manche müssen mühsam mit Materialseilbahn oder Hubschraubern beliefert werden. Der nächste Supermarkt, um Extrawünsche der Gäste zu erfüllen, liege da nicht einfach ums Eck. Auch gibt es nicht überall Handyempfang oder WLAN. Deshalb sind zum Beispiel Kartenzahlungen nicht möglich und Bargeld ist oft unerlässlich. Wie hoch die Ansprüche mancher Gäste sind, erlebt Schlögel noch deutlicher mit, seit ihre eigene Tochter eine Berghütte betreibt.

Erschienen ist die „Süße Alpenküche“ im Eigenverlag „Die Hauswirtschafterin“, den Schlögel zusammen mit ihrer Schwester Bettina Eder (Grafik) und Christine Schilcher (Lektorat und Büro) betreibt. „Das Buch kommt komplett aus nur sechs Händen“, sagt Schlögel. Gedruckt wurde es ganz regional in Oberbayern und der Verkauf findet unter anderem über den AZ-Shop der Allgäuer Zeitung statt. Für den Verlag „Die Hauswirtschafterin“ ist es das fünfte Buch.

Rezepttipps von der Drehhütte und der Füssener Hütte

Schwarzplententorte von der Drehhütte:

Für einen Rührteig: 6 Eier, 200 g Butter, 200 g Zucker, 1 Messerspitze Zitronenabrieb, 200 g Schwarzplentenmehl (Buchweizenmehl), 200 g gemahlene Haselnüsse, 1 Päckchen Backpulver, 2 Äpfel. Zum Bestreichen: 400 g Preiselbeeren.

Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Für den Rührteig die Butter mit Zucker, Eigelb und dem Zitronenabrieb schaumig rühren. Mehl, Nüsse und Backpulver mischen und unterrühren. Die Äpfel waschen, grob reiben und unterziehen. Das Eiweiß unterheben. Den Teig in eine gefettete Springform (28 Zentimeter Durchmesser) streichen und circa 40 Minuten bei 180 Grad backen. Den abgekühlten Kuchen einmal quer durchschneiden und mit zwei Drittel der Preiselbeeren füllen. Die restlichen Preiselbeeren auf dem Kuchen verstreichen. Nach belieben mit Apfelspalten verzieren.

Kletzennudeln von der Füssener Hütte:

Nudelteig: 300 g Mehl, 1 Prise Salz, 2 Eier, 3 Esslöffel neutrales Öl. Füllung: 350 g Kletzen (getrocknete Birnen), 250 g Topfen (mager), 100 g Zucker, 1 Prise Zimt, 2 Eier. Zum Anrichten: 30 g Butter, 3 Esslöffel gemahlener Mohn, 2 Esslöffel Zucker.

Aus den Teigzutaten und 5 bis 6 Esslöffeln kaltem Wasser einen elastischen Nudelteig kneten. Zugedeckt 2 Stunden ruhen lassen. Für die Füllung die Kletzen fein schneiden. Den Topfen in einem Sieb abtropfen lassen. Beides mit den restlichen Zutaten verrühren. Zugedeckt eine Stunde ziehen lassen. Den Nudelteig dünn ausrollen und etwa 8 Zentimeter große Kreise ausstechen. Die Füllung darauf verteilen, zusammenklappen und die Ränder mit einer Gabel festdrücken. Die Kletzennudeln in leicht siedendem Salzwasser circa 15 Minuten ziehen lassen, bis sie hoch steigen. Butter schmelzen, über die abgetropften Nudeln gießen und mit einem Mohn-Zucker-Gemisch bestreuen.

