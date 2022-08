Bootsverleih am Forggensee: Ein Getränkewagen sorgt für Ärger

Othmar Schluttenhofer betreibt am Forggensee einen SUP- und Bootsverleih. Auf einem Anhänger hat er Getränke verkauft. Warum er das nun nicht mehr darf.

09.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Othmar Schluttenhofer sitzt an einem heißen Sommertag auf einer Bierbank am Forggensee unter einem Pavillion der Schatten spendet. Gerade eben hat der Betreiber eines SUP-Verleihs noch eine Gruppe mit dem Tretboot auf das Wasser geschickt. Nun spricht er mit ruhiger Stimme über das, wofür er kein Verständnis hat und was ihn ärgert: Denn Schluttenhofer und Anja Wiegland dürfen in dieser Saison keine Getränke mehr verkaufen. Dabei geht es um einen mit zwei Kühlschränken und einer Tiefkühltruhe beladenen Anhänger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.