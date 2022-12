Wie der Sonthofener Dr. Jürgen Haerlin 500 Buben und Mädchen hilft

Dr. Jürgen Haerlin gründete vor 30 Jahren die Tabaluga-Stiftung, die sich um traumatisierte Buben und Mädchen kümmert. Wie die Pandemie diese Arbeit erschwerte.

19.12.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Er hat sich über all die Jahre sein positives Menschenbild bewahrt. Ein erstaunlicher Umstand. In Anbetracht all der tiefen Abgründe und Grausamkeiten, mit denen es Dr. Jürgen Haerlin in seinem Berufsleben zu tun bekommen hat.

Inzwischen sind es 500 Kinder

„Jedes Kind hat es verdient, dass man an es glaubt“, ist einer der Lieblingssätze des Wahl-Sonthofeners, der vor bald 30 Jahren die Tabaluga Kinderstiftung ins Leben gerufen hat. 500 sozial benachteiligte, traumatisierte oder schwer erkrankte Buben und Mädchen finden dort inzwischen eine feste Anlaufstelle. Darunter sind auch viele Fälle aus dem Ost- und Oberallgäu.

Neben der Leiche der Mutter asugeharrt

Haerlin erzählt, wie er einst einen Buben aufnahm, dessen Vater die Mutter mit einem Knüppel tot schlug. Mehrere Stunden harrte er neben der Leiche seiner Mama aus, ehe die Polizei eintraf. Heute ist der Bub 16 Jahre alt. „Er hat sich zu einem sympathischen, gefestigten jungen Menschen entwickelt“, sagt Haerlin. Es sind Schicksale, Geschichten wie diese, die den 70-Jährigen immer wieder aufs Neue zu seiner Arbeit motivieren. „Wir wollen Kindern, die bisher auf der Schattenseite des Lebens standen, ihre Würde und Lebensfreude zurückgeben“, sagt Haerlin. Ziel sei es, jedem zu einem Schul- und Berufsabschluss zu verhelfen. Egal, was war.

Schwierige Suche nach Spenden

Auf inzwischen acht Häuser ist seine Tabaluga-Kinderstiftung angewachsen. Acht Millionen Euro an Sachaufwandskosten entstehen durch die Stiftung, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Landkreis Weilheim-Schongau hat, pro Jahr. 6,8 Millionen Euro an staatlicher Unterstützung fließen. Der Rest wird aus Spenden finanziert. „Eine schwierige Aufgabe“, sagt der Sozialpsychologe. Zwar hat die Stiftung prominente Unterstützer wie Namensgeber Peter Maffay, Schauspieler Michael Roll oder Elmar Wepper. Dennoch sei es besonders während der Corona-Pandemie eine große Herausforderung gewesen, Gelder zu generieren. (Lesen Sie auch: Peter Maffay und Sarah Connor rocken 2023 den Hildegardplatz in Kempten)

Das noch viel größere Problem aber war es, in Zeiten von Maskenpflicht und Lockdowns die für Kinder so wichtige Wärme und Nähe auszustrahlen. Ihnen in Krisenzeiten Sicherheit und Halt zu bieten. „Die Kontaktarmut während Corona war insbesondere für unsere Jugendlichen sehr problematisch“, erklärt Haerlin. Noch schlimmer gewesen sei aber die Angst, die den Kindern vonseiten der Politik gemacht worden sei.

Zahl der Suizide noch nie so hoch

Etwa die Furcht davor, andere mit dem Virus anzustecken, die daran sterben könnten. „Insbesondere Kinder aus schwierigen Lebensumständen wussten nicht, wie sie damit richtig umgehen und das einordnen sollen“, sagt Haerlin. Weiterer Nebeneffekt: Durch die Corona-Lockdowns samt Schulausfällen und Kontaktbeschränkungen sei bei Problem-Familien jedes Regulativ von außen weggefallen. „Noch nie war die Zahl der Suizide von Kindern unter 14 Jahren in Bayern so hoch“, sagt Haerlin. Sechs hätten sich während Corona das Leben genommen. Ein Höchststand. Die Nachwirkungen der Pandemie würden sich in der Stiftungsarbeit erst in den kommenden Jahren zeigen. Keine einfach Situation.

Motivation verschaffen positive Beispiele wie das des 16-jährigen Buben, seine vielen Mitarbeiter, die ihn in seiner Arbeit unterstützen. Aber auch seine eigene Biografie. Denn Haerlin hatte selbst keine einfache Kindheit, lernte seinen Vater erst mit Mitte 40 kennen, wuchs nicht bei seinen leiblichen Eltern auf und kennt das Gefühl von psychischer Heimatlosigkeit. Seine Aufgabe hat er darin gefunden, Kindern aus ähnlich prekären Lebenssituation zu helfen. Und sie wieder in ein eigenständiges Leben zu begleiten.