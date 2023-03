Tafel Füssen: Immer mehr Bedürftige sind auf Lebensmittel angewiesen

Das Lionshilfswerk in Füssen unterstützt die Tafel in Füssen jetzt wieder mit größeren Mengen an Lebensmitteln. Warum das nötiger ist denn je.

31.03.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Durch die in den vergangenen Jahren stark gestiegene Zahl an Bedürftigen ist der Bedarf an Unterstützung für die Tafel auch deutlich gestiegen. Zuletzt brauchte die Tafel für ihre Kunden große Mengen an Olivenöl. Das Lions Hilfswerk Füssen unterstützt die Tafel regelmäßig mit laufenden Beträgen und bei Bedarf mit Sonderzuwendungen. In diesem Fall hat das Lions Hilfswerk der Tafel rund 300 Flaschen an Sonnenblumenöl, 250 Pakete Butter, 150 Tafeln Schokolade, 300 Fischkonserven, 200 Pakete Nudeln und 200 Gläser Marmelade besorgt und gespendet, damit dieses an die Kunden verteilt werden kann. Dabei handelt es sich um wichtige Nahrungsmittel, die regelmäßig gut haltbar sind und nur selten der Tafel gespendet werden.

Tafel in Füssen: Immer mehr Bedürftige auf Lebensmittel angewiesen

„Wir Lions sind immer sehr froh,wenn wir der Tafel bei besonderen Anlässen helfen können, da wir stets wissen, dass dort alles immer direkt und unmittelbar ohne irgendwelche Verluste bei bedürftigen Menschen ankommt“, betont Lions-Präsident Dr. Holger Hedderich. Die Arbeit der Tafel und ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter sei wirklich bewundernswert und unterstützungswürdig.