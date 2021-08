Tag 2 des AZ-Ferienprogramms 2021: Spaßige Floßfahrt auf dem Lech

15 Kinder schippern den Lech hinunter – und wieder zurück. Dabei erfahren sie vieles über die Geschichte der Flößer. Das weitere Programm der AZ-Ferien.

03.08.2021 | Stand: 19:30 Uhr

„Eine Floßfahrt, die ist lustig!“ Dieses Gefühl hatten alle Kinder, die gestern auf dem Lech und dem Oberen Lechsee unterwegs waren. An der erfrischenden Floßfahrt des Ferienprogramms der Allgäuer Zeitung nahmen gestern rund 15 Kinder und einige Erwachsene teil. Mit dem Floß der Gemeinde Lechbruck ging es zunächst flussaufwärts, nach der Wende bei den Stromschnellen wieder rasant in Richtung See. Hinterher konnten alle Kinder wieder wohlbehalten am Bootshafen anlanden.

Ferienprogramm der AZ: Ein Floß mit Motor - ja das gibts!

„Das Floß hat ja einen Motor,“ entdeckten sofort einige von den kleinen Fahrgästen recht überrascht. „Damit können wir gegen die Strömung fahren,“ erklärte darauf Floßbegleiter Dieter Eider, der während der Fahrt den Kindern einiges über die Geschichte der Flößerei erzählte. Bei herrlichem Wetter hatten alle viel Spaß, die Erfrischung auf dem Wasser kam allen gelegen. „So eine Fahrt macht voll Spaß und ist lustig,“ bestätigte der neunjährige Benji aus Füssen, der zum ersten Mal mit dem Floß mitgefahren war, weil seine Mama das in der Zeitung gelesen hatte.

Mit dem Floß den Lech auf und ab Ferienprogramm Ferienkinder fahren auf dem Lech. Bild: Stefan Fichtl

Er wusste auch danach, dass das nicht immer so war, denn die Geschichte von Eider über die armen Flößer und deren Kinder, die oft kein Abendbrot bekamen, hat er sich sehr wohl gemerkt. Und auch, dass die Flößer früher bis zur Donau und manchmal auch bis ans Schwarze Meer gefahren sind, hat viele Leute sehr beeindruckt. Am Ende hat es ihnen so gut gefallen, dass sie gerne wieder kommen möchten. (Lesen Sie auch: So war Tag 1 des AZ-Ferienprogramms: Reiten auf dem Ponyhof-Fischer in Schwangau)

Die Geschichte der Flößer

Auch sonst hatten die Ferienkinder einiges über die Flößer erfahren. Unter anderem nämlich, dass mit den Flößen neben Holz auch Tiere oder sonstige Waren transportiert wurden. „Und dann mussten die Männer den ganzen Weg zu Fuß zurückgehen“, hatte sich Julius (9) gemerkt. Schwer beeindruckt war die neunjährige Franziska von der Tatsache, dass auf dem Heimmarsch der Flößer das hart verdiente Geld oft für Unterkunft und Verpflegung auf der Strecke blieb und wenig bei Familie und Kindern zuhause ankam.

„Im letzten Jahr hat es uns so gut gefallen, dass wir heute wieder mitfahren wollten“, berichteten Michaela und Florian. Der schöne Vormittag hatte allen gefallen, auch Hanna meinte, dass sie im nächsten Jahr gerne wieder mit dabei sein möchte.

