Tag 5 des AZ-Ferienprogramms: Lina weiß jetzt, wie ein Feldhase klingt

41 Mädchen und Buben treffen sich mit Jägern in deren Revier und erfahren einiges über Wild, Wald und Jagd. Ihr Wissen stellen sie bei einem Quiz unter Beweis.

06.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Vorher habe ich den Kuckuck mit der Taube verwechselt“, sagt Johanna (sieben Jahre aus Buching). Seit sie gestern bei den Ferien mit der AZ die Tierstimmenimitation von Wildmeister Ludwig Gschmeißner gehört hat, kann sie die Rufe der Vögel auseinanderhalten. Für Lina aus Buching war vor allen Dingen neu, wie ein Feldhase klingt. Das hatte die Zwölfjährige noch nie gehört.

41 Mädchen und Buben waren beim Ferienprogramm gestern mit Jägern der Kreisgruppe Füssen des Bayerischen Jagdverbandes zu einer Wildfütterung beim Ilasbergsee gelaufen. Dort erklärte Gschmeißner vieles rund um die Themen Wild und Wald. Um seine Worte zu veranschaulichen, hatte er ausgestopfte Tiere, Zweige und Federn dabei.

Was zwei Kinder neues gelernt haben

Kristina (elf Jahre) und ihr Bruder Silvester (zehn Jahre) aus Füssen haben vor allem Neues „über Federn und Blätter gelernt“. Gschmeißner erklärte zum Beispiel, dass man Tannenzapfen nie auf dem Boden findet, weil sie auf dem Zweig stehen und sich auch dort auflösen. Nur Fichtenzapfen hängen am Baum und fallen zu Boden.

Der Kuckuck gehört laut dem Jäger zu den interessantesten Vögeln. Zum einen, weil er seine Eier nicht selbst ausbrütet. Damit andere das für ihn übernehmen, muss er aber an die 50 Eier in fremde Nester verteilen. Denn viele Vogeleltern merken, dass sein Ei nicht von ihnen ist, und werfen es aus dem Nest. Am faszinierendsten aber sei, dass Kuckuckskinder ihre Eltern nie kennenlernen und es trotzdem schaffen, nach Afrika zu ziehen. Unverständnis löste Geschmeißner mit der Information aus, dass Raben trotz ihrer krächzenden Stimme zur Familie der Singvögel gezählt werden.

Probleme treten in den Jagdrevieren des Füssener Landes immer wieder mit Füchsen auf, die an Räude leiden. „In manchen Jahren erkranken fast 90 Prozent“, sagt Gschmeißner. Es sei eine schmerzhafte Krankheit, die den Tod für die Tiere bedeutet. Sie müssen geschossen werden. Für Menschen sei Räude nicht tödlich, könne aber einen Hautausschlag auslösen.

Wald: Was die Pflanzenwelt bedroht

Bedrohlich für die Pflanzenwelt ist laut Gschmeißner das eingeschleppte Indische Springkraut, das zunehmend andere Pflanzen verdrängt. „Wenn ihr es irgendwo seht, reißt es aus“, bittet Gschmeißner. Die Pflanze verwirre auch die Bienen. Sie blühe im Herbst noch, wenn andere das längst nicht mehr tun. Die Bienen fliegen dann länger als üblich. Das kostet sie Kraft, und sie gehen geschwächt in den Winter. Das kann problematisch sein.

Mit all diesen Infos im Gepäck füllten die Kinder anschließend Quizzettel aus. Zu gewinnen gab es für alle etwas – darunter Gams- und Rehkruken sowie Gutscheine der Tegelbergbahn. Nach einer Brotzeit ging es wieder nach Hause.