An einer Tankstelle in Trauchgau im Ostallgäu hat ein 81-Jähriger getankt und ist danach einfach davongefahren ohne zu bezahlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

18.03.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Am Donnerstag hat ein 81-Jähriger an einer Tankstelle in Trauchgau bei Halblech (Landkreis Ostallgäu) seine Tankrechnung nicht bezahlt. Laut Polizei hat der Mann für über hundert Euro getankt und ist danach einfach weitergefahren.

Tankbetrug in Trauchgau: Polizei findet Mann

Eine Tankstellenmitarbeiterin meldete den Vorfall der Polizei Füssen, die den Fahrer ausfindig machen konnte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Tankbetrugs.

