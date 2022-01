Tauben fressen Vögeln in Füssen das Futter weg

Zunehmend melden sich Bürger bei LBV-Mann aus Füssen, weil sich Tauben an ihren Futterstellen für die Wintervögel breitmachen. Bei der Stadt gingen dagegen noch keine Beschwerden ein. Ohnehin fehlt es an einer Lösung

23.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In Füssen tummeln sich zunehmend Tauben an Futterhäuschen und fressen den Wintervögeln die Körner weg. Bei Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) melden sich nach seinen Angaben häufig Bürgerinnen und Bürger, denen das ein Dorn im Auge ist. Das sind zum einen die, die sich um die Wintervögel kümmern und nicht wollen, dass Tauben ihnen das Futter streitig machen. Zum anderen sind es Bürger, denen es grundsätzlich nicht gefällt, dass Tauben mit Nahrung versorgt werden. Denn in Füssen gibt es eine Verordnung, die Taubenfüttern verbietet.