Tauben in Füssen: „Es ist extrem schlimm“

An den Futterhäuschen für Wintervögel in Füssen tummeln sich nach wie vor viele unerwünschte Tauben. Ein Bürger schildert die Lage in seinem eigenen Garten.

23.02.2022 | Stand: 11:05 Uhr

„Es ist tatsächlich extrem schlimm“, mit diesen Worten meldete sich ein Leser aus Füssen in der Redaktion und bestätigt damit die Aussage von Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Er hatte in einem früheren Bericht geklagt, dass sich in Füssen zunehmend Tauben an den Futterhäuschen der Wintervögel tummeln und ihnen die Nahrung wegfressen, die sie im Winter zum Überleben brauchen.

„Wir haben uns jetzt viele Jahre bemüht, durch regelmäßige Fütterung Singvögel zu unterstützen und in den Garten zu bekommen“, schreibt der Leser. Damit hätte er die vergangenen Jahre auch große Erfolge gehabt, in dem er das ganze Jahr durchgefüttert habe. „Die Vielfalt wurde immer größer und bunter: acht verschiede Meisen Arten, Zaunkönig, Buntspecht, Amsel, Dompfaff, Kleiber, Grünfink, Buchfink, Eichelhäher, Drossel und sogar einen sehr seltenen Gast, den Tannenhäher“, zählt er die gefiederten Gäste in seinem Garten auf.

Tauben nisten unter Photovoltaikanlage

Doch dann seien auf einen Schlag die Tauben an den Futterhäuschen aufgetaucht. „Erst waren es nur drei, dann wurden es laufend mehr“, berichtet der Füssener. Schließlich stellte er fest, dass die Tauben unter den Photovoltaikplatten nisten und sich munter vermehren. „Und sie sind stur. Sie lassen sich nicht vertreiben. Mittlerweile sind es zwölf bis 14 Tiere. Ich finde immer wieder frische Eierschalen im Garten“, sagt der Mann.

Aufgetaucht seien die Tauben erst seit dem Corona-Lockdown. Davor habe er in seinem Garten gar keine gehabt. Er vermutet nun, dass die Tauben während der Schließung der Gastronomie bei den Restaurants keine Krümel am Boden mehr abstauben konnten und sich daraufhin andere Futterquellen suchten. „Bei uns war der Tisch reich gedeckt. Aber bestimmt nicht für die Tauben“, betont der Mann.

Fütterung der Singvögel wegen Tauben komplett eingestellt

Nachdem sich die Tauben zur Plage ausgewachsen hatten, hat er die Fütterung der Singvögel vorübergehend komplett eingestellt. Deren Vielfalt im Garten sei in der Folge abrupt erloschen. „Die Singvögel leiden unter der Maßnahme“, sagt der Füssener. Also schaffte er Futterröhren an, an denen können nur kleine Vögel Futter entnehmen. Dennoch hat sich die große Zahl an Vögeln bisher nicht wieder bei ihm eingefunden. „Zur Zeit gibt es bei uns nur noch um die acht Kohlmeisen und zwei Blaumeisen. Das war’s. Und die Tauben sind leider immer noch da“, berichtet er. „Es ist zum Verzweifeln.“

Lesen Sie auch

Es fehlt an einer Lösung Tauben fressen Vögeln in Füssen das Futter weg

Etliche Bürgerinnen und Bürger hätten sich mit ähnlichen Problemen an Peter Griegel gewandt. Andere wiederum hätten das Füttern der Tauben moniert, dass in Füssen per Verordnung verboten ist. Bei der Stadt Füssen dagegen war die Problematik laut Markus Gemeiner vom Ordnungsamt vor dem ersten Bericht nicht bekannt. Danach meldeten sich dort drei Bürger und schilderten Probleme mit Tauben auf ihrem Grundstück.

Was passiert, wenn man in Füssen Tauben füttert

Wenn Beschwerden eingehen, verfolge die Stadt das. Denn für uneinsichtige Füssenerinnen und Füssener können für das absichtliche Füttern von Tauben mehrere hundert Euro Strafe drohen. Dass das versehentlich jemanden treffe, der eigentlich nur Vögel füttern wollte, hält Gmeiner aber für ausgeschlossen. Man könne erkennen, ob jemand absichtlich Tauben füttere oder diese nur Schmarotzer seien. Konkret gegen die Tauben vorzugehen, plane die Stadt nicht.

Lesen Sie auch Vögel im Allgäu: Zähl-Aktion "Stunde der Wintervögel"- Diese Arten im Allgäu am häufigsten