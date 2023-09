Anstrengender Alpsommer auf dem Breitenberg: So lief die Viehscheid in Pfronten

Der Alphirte vom Breitenberg berichtet von einem kräftezehrenden Sommer. Tausende Schaulustige verfolgten die Viehscheid in Pfronten.

Von Renate Erhart

10.09.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Nachdem der Alpsommer geprägt war durch extreme Wetterumschwünge, fand die Viehscheid in Pfronten bei strahlendem Sonnenschein statt. Mehrere tausend Besucher säumten die Straßen. Bereits am Freitag hatte es einen großen Umzug durch den Ort gegeben. Bei der eigentlichen Viehscheid am Samstag kamen die ersten Tiere in diesem Jahr von den Alpen aus dem Achtal, angeführt vom Kranzrind der Bärenmoos-Alm. Klaus Trenkle hatte wie auch die anderen Hirten mit der extremen Trockenheit zu kämpfen. Dennoch konnte er die Herde wieder gesund ins Tal bringen. Anders dagegen der Hirte auf dem Breitenberg: Er erzählte von einem extrem anstrengenden Sommer.

