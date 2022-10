Diese fünf Spirituosen sind vier Jahre lang in Fässern auf dem Tegelberg gereift

Vier Jahre lang reiften Spirituosen in einer Hütte am Tegelberg in Schwangau. Nun hat Michael Schroll die Fässer geöffnet und präsentiert fünf Spirituosen.

26.10.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Es ist windig, wolkig und es regnet. Von der so schönen Aussicht über das Füssener Land ist kaum etwas übrig. „Wir dachten, wir passen uns an das schottische Wetter an“, sagt Michael Schroll auf der Bergstation der Tegelbergbahn. Die Verbindung zu Schottland wird an diesem Vormittag in Flaschen deutlich: Der Geschäftsführer der gleichnamigen Brennerei präsentiert nämlich seine auf dem Berg gereiften Spirituosen – darunter sind auch Whisky-Sorten. 2018 lagerte die Schwangauer Brennerei Schroll mehrere Fässer in 1700 Metern Höhe in der sogenannten Schatzkammer zum Reifen ein – nun wurden die Fässer zurück ins Tal gebracht, ihr Inhalt weiterverarbeitet und abgefüllt.

Brennerei Schroll öffnet Schatzkammer am Tegelberg in Schwangau

Worte für die fünf verschiedenen Produkte versucht Destillateur- und Braumeister Stefan Fuchs zu finden: riecht fein, sehr mild, leichte Karamellnote, süß-schleckig. Am Ende, betont Fuchs, findet jeder aber etwas ganz Eigenes während des Genusses. Ganz wichtig: „Nicht nur schmecken, sondern auch riechen.“ Fünf verschiedene Produkte hat die Schwangauer Brennerei Schroll auf dem Berg gelagert: Bockbierbrand, Weinbrand, Apfelbrand und zwei Single Malt Whisky.

Experte Fuchs gibt Einblicke in die Produkte. Der Apfelbrand werde beispielsweise aus einer alten Apfelart – Gravensteiner – hergestellt. Das Obst komme seit den 1660er Jahren vor. Der Duft sei sehr stark und man habe es geschafft, diesen als Destillat in die Flasche zu bringen. Oder die beiden verschiedenen Whiskeys. Nebenprodukte aus der Getreideproduktion – in diesem Fall Gerstenmalz – werden für die Spirituosen mit 45 Prozent Alkoholanteil als Grundlage genutzt. Wichtig bei den Genussmitteln sei am Ende das „Finishing“.

Hinter dem Begriff verbirgt sich vereinfacht gesagt die Veredelung. Das ist auch in der Schatzkammer auf dem Tegelberg mit den Produkten passiert. In bereits genutzten Holzfässern – etwa aus Kastanienholz – reifen die Getränke heran. Für einen der Whiskeys sind alte Laphroaig-Fässer – ein bekannter Whisky aus Schottland – herangezogen worden. Dadurch bekommen die Spirituosen noch mal eine eigene Note. Mittlerweile gibt es sogar einen hart umkämpften Markt für bereits genutzte Holzfässer, berichtet Fuchs. Über Feinheiten bei der Whiskyproduktion könnte man sich den „ganzen Abend unterhalten“. Der Geschäftsführer der Brennerei, Michael Schroll, ergänzt, dass zum Geschmack auch die Lagerung und das raue Klima sowie die Temperaturschwankungen auf dem Berg beitragen.

Unterschiede gibt es beim Verdunstungsprozess im Tal und auf dem Tegelberg

Ist das am Ende auch für das Marketing wichtig? Natürlich sei das auch eine gute Geschichte, sagt Schroll. Aber es stecke mehr dahinter. So gebe es bei der Lagerung und beim Verdunstungsprozess Unterschiede: Im Tal liege dieser bei vier Prozent, oben auf dem Berg zwischen zehn und 15. Das Destillat werde dichter, so beschreibt es Schroll. Ihn habe es gereizt, das Ganze mal auszuprobieren. Am Ende gehe es um ein hochwertiges Produkt, um Genuss und um ein Lebensgefühl. Massenprodukte seien die Getränke aus der Schatzkammer ohnehin nicht. Von dem Whisky beispielsweise sind 200 Flaschen abgefüllt worden.

Das nächste Produkt reift in der Schatzkammer bereits heran. Mit Blick auf die eingangs erwähnte schottische Atmosphäre hofft Schroll auf das nächste Jahr: Dann soll nämlich der Rum abgefüllt werden, „bei karibischem Wetter“.