Halblech, Schwangau und Füssen haben Anteile an der Tegelbergbahn. Wie viel Geld die Bürgermeister bekommen und was der Knackpunkt vor Gericht sein könnte.

19.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Über 131.000 Euro möchte die Stadt Füssen vom ehemaligen Bürgermeister Paul Iacob zurückbekommen. Es geht um Nebeneinkünfte, die Iacob in seiner Zeit als Geschäftsführer der Tegelbergbahn erhalten hat. Die Stadt will rechtliche Klarheit, allerdings gibt es bei dieser Frage unterschiedliche Auffassungen. Was an der Tegelbergbahn besonders ist und wie es um die Nebeneinkünfte steht.