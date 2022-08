Tegelberglauf in Schwangau: Schumi rast allen davon

220 Läufer gehen bei der 20. Auflage des Tegelberglaufs an den Start. Der Schnellste braucht für die 900 Höhenmeter-Strecke nur 42:55 Minuten.

09.08.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Axel Rohrbach hörte sich fast so mitgenommen an wie die Läufer, die neben ihm ins Ziel kamen. Unterschied: Der Moderator des Tegelberglaufs, der heuer nach zweijähriger Coronapause wieder ohne Einschränkungen stattfand, hatte keine 900 Höhenmeter in den Beinen. Trotzdem wirkte der Rohrbach am Mikro ziemlich geschafft. Die Sieger Madlen Kappeler und Bruno Schumi konnten dagegen ihre bemerkenswerte sportliche Leistung als Argument ins Feld führen – Rohrbach verdankte seine angekratzte Stimme wohl eher einer Erkältung.

Tegelberglauf: Bruno Schumi siegt in 42:55 Minuten

Doch zum Sportlichen: Sowohl Kappeler als auch Schumi hatten „nicht damit gerechnet“, an diesem Tag den Sieg beim 20. Tegelberglauf zu holen und sich damit gleichzeitig die bayerische Berglaufmeisterschaft zu sichern. Die Athletin der LG Allgäu kam nach 50:32 Minuten ins Ziel, der Rosenheimer brauchte lediglich 42:55 Minuten. Im vom dichten Nebel umhüllten Ziel ernteten sie den verdienten Beifall zahlreicher Zuschauer, die entweder mit der Seilbahn oder wie die Ausdauersportler auch zu Fuß zur Bergstation heraufgekommen waren. Gefallen war der Startschuss für die rund 220 Athleten durch den ersten TSV-Vorsitzenden, Artur Kling, um Punkt 10 Uhr an der Talstation per Pistole. Die Bedingungen waren trotz eingeschränkter Sicht perfekt. Das betonte der Füssener Lokalmatador Thomas Kotissek von der LG Allgäu, der schließlich auf Rang drei landete.

Das waren die schnellsten Frauen beim Tegelberglauf in Schwangau

Nach einer kurzen Flachpassage hatte sich im großen Starter-Feld dann spätestens an der Rohrkopfhütte immer deutlicher die Spreu vom Weizen getrennt. Schon dort zeigte Sieger Schumi seinen Konkurrenten überlegen die Hacken. Nachdem er „mehr als erwartet“ erreicht hatte, freute auch der frischgebackene Senioren-Weltmeister im Halbmarathon, Kotissek. Konnte sich seine Zeit von 44:03 Minuten doch immerhin in ähnlichem Maße sehen lassen wie die Leistungen der Zweiten und Dritten im Damenklassement, Juliane Rößler (51:05 Minuten, TG Viktoria Augsburg) sowie Anja Kobs (52:10, TSV Alling) – beziehungsweise von Tobias Ritter (43:37, LG Regensburg), der als Zweitbester bei den Herren beeindruckte. Dies gelang schließlich auch den 20 jungen Läuferinnen und Läufern, die die Veranstaltung mit dem 10. Tegelberg-Nachwuchslauf abschlossen, bei dem es über rund 800 Meter lang ungefähr 150 Höhenmeter bergauf ging.