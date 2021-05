Tempo 30 in Hopferau - Bürger wünschen sich langsameren Verkehr

Weil in dem Bereich viel Publikumsverkehr herrscht, wünschen sich Bürger Tempo 30 auf der Hauptstraße in Hopferau. Warum die Umsetzung nicht einfach ist.

23.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Eine Entschärfung der Verkehrssituation in der Hauptstraße – das wünschen sich Bürger in einem Schreiben an den Gemeinderat Hopferau. Ein Tempo-Limit unterstützen auch die Kommunalpolitiker, doch wird es laut Bürgermeister Rudi Achatz schwierig, dieses auch durchzusetzen.

Bürger wenden sich an Gemeinderat Hopferau mit Bitte um Tempo 30

Dem Rat lag das Schreiben eines Bewohners der Hauptstraße vor, in dem er mit rund dreißig weiteren Bürgern um eine Entschärfung der Verkehrssituation bittet. Die Lage, so hieß es auch im Gemeinderat, sei in der Tat prekär: Die Sicht im Bereich der Kirche ist infolge des dortigen Knicks für keine Seite wirklich einsehbar, am wenigsten für jene, die von Norden kommen. Im Bereich der Kirche biegt zudem die Schlossstraße mit Zugang zum Kindergarten ab, gleich hinter der Kirche liegen eine Tankstelle, das Gasthaus Hirsch, das Lädele und das Rote Haus – allesamt mit erhöhtem Publikumsverkehr. Generell solle, so der Antrag, die Geschwindigkeit gedrosselt werden, zumal die Straße derzeit vermehrt von Lkw mit Auffüllmaterial für Eisenberg-Lieben frequentiert wird.

Tempo 30 in Hopferau? Die Umsetzung wird schwierig

Laut Bürgermeister Achatz wäre die gewünschte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer natürlich wünschenswert. Doch sei sie schwierig durchzusetzen, weil es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Staatsstraße handelt und somit derartigen Änderungen durch die Gemeinde und den Kreis nicht möglich sind. Hier bedürfe es also einer höheren Behörde, mit der man sich seitens des Rates unter Mithilfe des Landratsamtes ins Einvernehmen setzen werde, wobei man eine partielle Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Kirche und Einmündung der Falkensteinstraße favorisiert.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die mobilen Geschwindigkeitsmesser an der Hauptstraße durchaus manchen Fahrer zum Abbremsen bewegen. Wenig erfreulich sei und bleibe jedoch, dass sich rund 20 Prozent der motorisierten Verkehrsteilnehmer diesbezüglich jeder Rücksichtnahme auf andere enthalten.

