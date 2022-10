Tennis in Pfronten boomt, doch die Bürokratie bremst

Der TC Pfronten meldet einen Mitgliederrekord und möchte sein Vereinsareal erweitern. Doch dass derart hohe Hürden von Behörden lauern, hätte niemand erwartet.

09.10.2022 | Stand: 06:15 Uhr

Die Zeiten, in denen Boris Becker und Steffi Graf dem Tennis zu einem regelrechten Boom in Deutschland verhalfen, sind zwar längst vorbei. Dennoch erlebt der Sport in Pfronten gerade so etwas wie eine Renaissance. 295 Mitglieder zählt der TC Pfronten inzwischen. Darunter sind allein 100 Jugendspieler. „Selbst zur großen Zeit in den 90ern hatten wir nie so einen Zulauf“, sagt Andreas Rösch, Pressewart des Clubs. Zurückzuführen sei der große Zulauf nicht zuletzt auf das professionelle Training durch Vereinscoach Milan Hösle.

Doch dieser Boom stellt den TC Pfronten zunehmend vor Probleme. Denn es fehlt an Platz. Der Verein will deshalb seine bestehende Anlage am Eingang des Vilstals um ein bis zwei Plätze erweitern. „Insbesondere an Wochenenden und abends stoßen wir sonst an Kapazitätsgrenzen“, sagt Rösch.

Über 20.000 Euro Planungskosten kommen auf den TC Pfronten zu

Er und seine Kollegen aus der Vereinsführung hätten aber im Vorfeld des Projekts wohl kaum daran gedacht, welches Bürokratie-Monster da auf sie zurollt. Auf über 20.000 Euro summieren sich nämlich inzwischen rein die Planungs- und Genehmigungskosten.

Zwar stellt die Gemeinde Pfronten dem Verein über eine Erbpacht ein Grundstück für die Erweiterung zur Verfügung. Es war bislang als landwirtschaftliche Wiese genutzt worden. Jedoch wird vom TC Pfronten verlangt, die Kosten für ein Bebauungsplan zu übernehmen. Denn bislang gibt es einen solchen nicht. Für den Verein ein kostspieliges Unterfangen.

Diese Pläne hat der TC Pfronten für sein Vereinsgelände

Aber aus Sicht der Tennisspieler kommt es sogar noch schlimmer. Denn das Landratsamt Ostallgäu verlangt plötzlich ein Lärmschutzgutachten, das weitere 2500 Euro kosten würde. „Wie kann es sein, das wir für eine Erweiterung an eine seit 50 Jahren bestehende Tennisanlage im Außenbereich plötzlich ein teures Gutachten brauchen?“, fragt sich Rösch. Zumal sich neben den Tennisplätzen ein Sägewerk befindet. „Das ist so laut, dass die Spieler teilweise ihr eigenes Wort nicht verstehen“, berichtet Rösch. Nicht einmal die Spielstände könnten verständlich von einem Court zum nächsten durchgegeben werden.

Gutachten, das das Landratsamt Ostallgäu fordert, ist „unverständlich und bitter“

Lesen Sie auch

Taekwondo Team Buron Kaufbeuren Wenn viele mehr schaffen

Als „unverständlich“ und „bitter“ bezeichnet Rösch daher die Forderung der Behörde. Man hoffe noch immer auf ein Einlenken.

Doch selbst wenn das Landratsamt noch klein beigeben sollte: Ohne finanzielle Unterstützung wird der TC Pfronten die Erweiterung seines Vereinsareals nicht stemmen können. Deshalb hat der Verein gemeinsam mit der VR Bank Augsburg Ostallgäu eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Dabei setzen sich die Verantwortlichen 10.000 Euro als Ziel. Für jeden einzelnen Geldgeber gibt die VR Bank dann einen Betrag hinzu (im konkreten Fall bis zu 1100 Euro).

Durch diesen Spendenaufruf hofft der TC Pfronten sein Projekt, das wohl rund 100.000 Euro teuer wird, schon 2023 realisieren zu können. Ob nur ein oder doch zwei Plätze realisiert werden können, hänge auch davon ab, ob die Behörden sich noch etwas bewegen.

Auf dieser Seite finden Sie mehr Informationen zum Spendenprojekt.