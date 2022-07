Tesla lädt Füssen auf

Auf dem Füssener Festplatz soll noch in diesem Jahr eine sogenannte Supercharger-Ladestation entstehen. Füssen „als Vorreiter der Elektromobilität im Allgäu“.

06.07.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Auf dem Füssener Festplatz wird einer der ganz Großen der Elektromobilität 680 Quadratmeter nutzen: Tesla will dort eine sogenannte Supercharger-Ladestation mit 18 Ladepunkten errichten, es soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Der Füssener Bauausschuss gab für das Projekt, das bereits seit geraumer Zeit hinter verschlossenen Türen besprochen worden war, am Dienstagabend grünes Licht. Was Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) freute: Durch dieses Projekt etabliere sich Füssen „als Vorreiter der Elektromobilität im Allgäu“ und werde in der Region die „größte und schnellste Ladeinfrastruktur“ stellen.

