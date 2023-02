Für Besucher und Seniorenheime wird es leichter – oder doch nicht?

Altenheimbesucher brauchen keinen Coronatest mit Nachweis mehr, nur noch Selbsttests. Was bei den einen Erleichterung auslöst, erzeugt bei anderen Bedenken.

Für Besucherinnen und Besucher von Altenheimen soll es einfacher werden: Ab Freitag, 10. Februar, müssen sie keinen Corona-Antigen-Test aus einem Testzentrum mehr vorlegen, wenn sie dort Angehörige oder Freunde sehen wollen. Die Abschaffung dieser Testpflicht erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek auch für Krankenhäuser, Behinderten- und Rehabilitationseinrichtungen. Bleiben soll aber ein verpflichtender Selbsttest, der ohne Aufsicht höchstens 24 Stunden vor dem Besuch gemacht werden muss. Als Nachweis gelte die Eigenerklärung gegenüber der jeweiligen Einrichtung.

Im Seniorenzentrum St. Martin in Füssen wird Wegfall der Testpflicht begrüßt

Dass die Testpflicht fällt, findet man im Seniorenzentrum St. Martin in Füssen grundsätzlich gut, sagt Pflegedienstleiterin Jessica Konrad. Das sei schön für die Bewohner und Besucher, wenn es einfacher werde. Gerade für diejenigen, die im Pflegeheim vorbeischauen wollten, sei es zunehmend schwieriger geworden, an einen Antigentest zu kommen, da im Lauf der Zeit immer mehr Testzentren geschlossen hätten.

Wie genau der Ablauf im Seniorenzentrum St. Martin für Besucherinnen und Besucher künftig sein wird, kann Konrad derzeit noch nicht sagen. Da die Einrichtung zum Bayerischen Roten Kreuz gehört, „warten wir noch auf Nachricht vom Kreisverband, die aber sicher zeitnah kommen wird“, sagt die Pflegedienstleiterin.

Pflegedienstleiterin in Füssen lobt Rücksichtnahme der Besucher

Was die Tests zuhause angeht, sieht sie keine großen Probleme. Wer ins Seniorenzentrum kommt, wisse in der Regel, dass Seniorinnen und Senioren oftmals ein schwächeres Immunsystem haben und „jeder, der dort einen Angehörigen besucht, will, dass der gesund bleibt“, sagt Konrad. Deshalb sei es bisher schon so gewesen, dass Personen zum Beispiel mit Erkältungssymptomen gar nicht reingegangen seien. „Die Leute sind da sehr rücksichtsvoll“, sagt Konrad.

Leiterin des Hauses St. Vinzenz in Pfronten hat Bedenken

Nicht gut findet Renate Gött, Leiterin des Hauses St. Vinzenz in Pfronten, die bayerischen Pläne. „Ich sehe darin keine Erleichterung“, sagt sie. Denn bei einer Infektion müsse die Einrichtung weiter dem Robert-Koch-Institut Rechenschaft ablegen und die Nachverfolgung gewährleisten. Auch zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner wäre es besser, die bisherige Regelung beizubehalten.

Gött glaubt nicht, dass es alleine mit Selbsttests zuhause funktioniert. „Zu uns kommen auch viele ältere Menschen zu Besuch und ich finde es viel von ihnen abverlangt, wenn sie sich zuhause selbst testen sollen“, sagt sie. Im Haus St. Vinzenz wird es deshalb so sein, dass Besucherinnen und Besucher die Selbsttests vor Ort, bevor sie reingehen, machen können. Wer dabei Hilfe braucht, soll sie bekommen. Gegen die gesetzliche Vorgabe kann sich die Einrichtung nicht stellen, „aber wir werden sehen, wie es läuft“, sagt Gött.

