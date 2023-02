Testzentrum am Hopfensee schließt

Im Corona-Jahr 2021 wurde es gegründet, damit Hotels und Restaurants weiter betrieben werden konnten. Zuletzt gab es nur 30 bis 45 Testungen pro Tag.

24.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In den Hochphasen der Corona-Pandemie mussten sich Millionen Deutsche regelmäßig testen lassen – das ist längst vorbei. Angesichts der stabilen Infektionslage laufen zum 1. März weitere Schutzvorgaben in Deutschland aus. Davon betroffen sind viele Testzentren, die jetzt schließen. So wie die Einrichtung im Haus Hopfensee: Dort können sich Personen am Sonntag, 26. Februar, zum letzten Mal testen lassen, wie Andreas Eggensberger mitteilt.

