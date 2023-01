Theater in Schwangau: Was Miss Sophie und ihre Gäste verbindet

American Drama Group verrät im Schloss Bräustüberl in die Vorgeschichte des „Dinners for One“. Dem Klassiker folgt ein „Breakfast for Three“.

03.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Jetzt ist es raus: In die legendären Herren Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom hatte sich Miss Sophie in ihren jungen Jahren nacheinander unglücklich verliebt. Und weil sie, die nun ihren 90. Geburtstag feiert, alle vier längst überlebt hat, muss ihr Butler James diese bei ihrer Geburtstagsfeier ersetzen – und nicht nur da, wie sich zeigt. „Dinner for One“, das seit Jahrzehnten alle Silvester wieder über deutsche Mattscheiben flimmert, gab es jetzt als englischsprachiges Theaterstück im Schloss Bräustüberl in Hohenschwangau mit der American Drama Group, ergänzt um den Sketch „Breakfast for Three“, der die Vorgeschichte verrät.

Besucherin geht ans Klavier

Magdalena aus Utting saß voller Vorfreude im Publikum im Schlossbräustüberl und tat sich noch an ihrer Brotzeitplatte gütlich, die jedem Besucher des Stücks „Dinner for one“ vorher serviert worden war. Doch plötzlich war es mit der Gemütlichkeit für die junge Frau aus, als Paul Flush sie sozusagen auf dem linken Fuß erwischte und bat, sich ans Klavier zu setzen. Dabei konnte der britische Jazzpianist von Glück reden, dass Magdalena nur einen kleinen Teil ihres musikalischen Könnens andeutete. Nach einem ersten Applaus für die keineswegs untalentierte Einlage der Besucherin vom Ammersee hatte das Publikum daher nichts dagegen, dass Flush anschließend selbst den musikalischen Begleitpart zu dem Kultsketch übernahm.

Bühnenkünstlerischer Leckerbissen

Während so Richard Clodfelter und die kurzfristig für Laurie Dawn eingesprungene Maria Magdalena Rabl die Geschichte von der Feier zum 90. Geburtstag von Miss Sophie in brillanter Manier in englischer Sprache aufführten, stand ihnen Flush musikalisch in nichts nach. Das vom Butler James servierte mehrgängige Festtagsmenü mit Suppe, Fisch, Hühnchen und Obst, zu denen Sophies Geburtstagsgäste Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein kredenzt bekamen, geriet für die etwa 70 Zuschauer zu einem bühnenkünstlerischen Leckerbissen.

Weiterer Sketch als Nachschlag

Hatten die Besucher diesen bereits mit deutlich geäußertem Wohlgeschmack goutiert, tischte die American Drama Group quasi als Nachschlag noch einen weiteren Sketch auf.

Damit der köstliche Abend so nicht allzu frugal ausfiel, wurde dem hinterher begeisterten Beifall spendenden Publikum das Stück „Breakfast for Three“ gereicht. Von Clodfelter vor mehr als zehn Jahren ersonnen, erfuhren die Zuschauer aus Miss Sophies Mund, wie sie ihre vier Festgäste in jungen Jahren kennengelernt hatte, bevor sie resümierte: „I was left alone and … you became my lover (ich blieb alleine und … du wurdest mein Liebhaber).“