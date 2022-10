Theater ist jetzt in Nesselwang angekommen

Mit „Monsieur Claude 2“ und dem a.gon Theater erleben mehr als 200 Besucher eine gelungene Premiere in der Alpspitzhalle in Nesselwang.

17.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Gelungener Auftakt am neuen Spielort. Mit der Komödie „Monsieur Claude 2 – es lebe die Familie“ hat die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang mehr als 200 Interessierte in die Alpspitzhalle Nesselwang gelockt. Und die zeigen sich von den Darbietungen des a.gon Theaters aus München sehr angetan. „Viele tolle Rückmeldungen“ registriert die Vorsitzende der Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang, Ulrike Rottenburger, die sich über das große Interesse freut, besonders „in diesen Zeiten“.

Im Kino ein Renner

„Das ist ganz toll, wie die den Film umgesetzt habe“, meint beispielsweise die Nesselwangerin Monica Nusser und würdigt die Leistungen der Schauspieler. Sie ist nicht nur eine Anhängerin der „Monsieur Claude“-Filme, sondern seit langem auch der Theatergemeinde. So zählt sie zu den Nesselwangern, die sich besonders darüber freuen, die Vorstellungen jetzt am Ort zu haben. Aber auch für viele Pfrontener stellt der Wechsel nach Nesselwang offensichtlich keine große Hürde dar. Auch von weiter her war der eine oder die andere angereist, lag der Vorstellung doch einer der „Monsieur Claude“-Filme zugrunde, die sich im Kino als Renner erwiesen.

Der Reiz einer Live-Vorstellung

Eine besondere Vorstellung ist es übrigens auch für die Truppe aus München, wie Michel Guillaume am Ende dem Publikum von der Bühne herab verrät: Es war die Dernière, die letzte gemeinsame Vorstellung einer „tollen Truppe“, so der aus dem Fernsehen bekannte Münchner Schauspieler, der in die Titelrolle verkörpert. Dass die Schauspieler auf der Bühne ebenso gut harmonieren wie am Ende Monsieur Claude und seine ganze zusammengeheiratete Multi-Kulti-Familie überträgt sich aufs Publikum. Sogar der kurze Umbau zwischen den Szenen wird teilweise zum Ereignis, wenn sich die Schauspieler auf der halb abgedunkelten Bühne die Teller wie sonst die Stichwörter zuwerfen. Und weil ja alles live ist, wartet der eine oder andere gespannt, was denn passiert, wenn ein Teller mal sein Ziel nicht findet … In einer anderen Szene ist es ein verspätet klingelndes Telefon, das den Reiz von Livedarstellungen illustriert. Guillaume und seine Bühnen-Frau Judith Riehl haben sich schon aus der Situation gespielt, als es doch noch klingelt. „Oh – ein Echo!“ ruft Guillaume und hat wieder mal die Lacher auf seiner Seite.

Anstöße zum Nachdenken

Viel zu lachen gibt es ohnehin: Auch vor ein bisschen Klamauk schreckt die Münchner Theatertruppe nicht zurück. Mit viel Humor und der für französisches Kino typisch lebensnahen Umsetzung ist das Thema Rassismus eher unterschwellig präsent – aber mit vielen Anstößen zum weiteren Nachdenken zu Hause. Auch untereinander, so zeigt sich, rutschen Claudes Schwiegersöhnen Stereotype durch. Und am Ende ist es der eigentlich verstockt konservativ-katholische Franzose selbst, der André, den Vater seines dunkelhäutigen Schwiegersohns Charles, von Intoleranz kuriert. Als der nämlich geschockt feststellt, dass der Nicholas, den seine Tochter heiraten will, eine Nicole ist … Und am Ende hält die ganze Familie wieder fest zusammen, egal ob Katholik, Muslim, Jude, Schwarzafrikaner oder Lesbe.

Im Publikum registriert der Pfrontener Bernd Kleinpass erstaunt, wie das Stück Klischees auf die Bühne trägt. Das eine oder würde man heute wohl so eher wohl nicht mehr sagen, meint er. Bereut hat aber auch er den Weg nach Nesselwang nicht. „Wenn endlich mal wieder etwas los ist …“ Das Interesse am Theater in Nesselwang scheint auch anzuhalten. Für das nächste Stück in der Alpspitzhalle, „Das Neinhorn“, am Samstag, 19. November, sind bereits so viele Karten verkauft, dass man eine zweite Vorstellung plant.

