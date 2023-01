Die Theatergruppe Kistenkramer tritt heuer nicht auf

Wegen der unklaren Corona-Lage hatte die Eisenberger Gruppe im Sommer entschieden, den Winter abzuwarten. Im kommenden Jahr soll es in der Mehrzweckhalle in Speiden wieder weitergehen. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

18.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Alle zwei Jahre wird der Januar in Eisenberg zum Kistenkramer-Monat. Heuer bleibt das große Kostümlager des Vereins jedoch verschlossen. „Nächstes Jahr sind wir wieder da“, verspricht Vorsitzender Philipp Kössel. Dann geht es wieder rund auf der Bühne in der Mehrzweckhalle in Speiden. Ein Jahr müssen sich die vielen Fans der Kultveranstaltung also noch gedulden, bevor es im Januar 2024 endlich wieder losgeht.

Deshalb treten die Kistenkramer heuer nicht auf

Während der Pandemie war es zwangsweise auch in Eisenberg ruhig um die ehrenamtliche Theatergemeinschaft geworden. „Wir benötigen immer ein halbes Jahr Vorplanung, daher hat sich unser Gremium im Sommer dazu entschieden, den Winter noch abzuwarten. Die Unsicherheit war uns einfach noch zu groß“, erklärt Kössel.

Hinter den rund dreieinhalbstündigen Vorführungen steckt jede Menge Probenzeit und Arbeit. Ein Aufwand, der sich freilich für die Zuseherinnen und Zuseher immer wieder lohnt. Ein weiterer Punkt, lieber noch zu pausieren, waren vielleicht auch die Kosten wie Gema Gebühren für die beliebten Gesangseinlagen oder Vorleistungen für passende Kostüme, Technik, Saalmiete und mehr. Bisher war die große Halle an den sechs Aufführungen meist zum Bersten voll. Kein Wunder, denn das Programm besticht durch die große Spielfreude aller Akteure und seine unglaubliche Vielseitigkeit.

Theatergruppe sucht Mitglieder

„Es macht für uns aus vielen Gründen keinen Sinn, vor einer halb leeren Halle zu spielen, denn auch gerade die gute Stimmung im Publikum überträgt sich auf uns, wenn wir auf der Bühne stehen“, erklärt Karl Friedl, zweiter Vorsitzender des Vereins. Das Programmspektrum aus lustigen örtlichen Interpretationen, Sketchen, Tanzeinlagen oder Playback-Shows ist grenzenlos. Beim Stöbern im Archiv und den vielen Kostümen ist die Vorfreude auf die kommende Spielsaison auf jeden Fall riesig. „Es macht einfach richtig viel Spaß, wer Lust hat es einmal zu probieren, ist bei uns jederzeit herzlich willkommen!“, meinen Kössel und Friedl. Sie würden sich freuen, wenn sich bis zum Sommer noch einige finden würden, die bei der Theatergruppe mal zum Schnuppern vorbeischauen wollen. Dabei spiele weder das Alter, noch der Wohnort eine Rolle.