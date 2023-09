Thema in Füssen: Neue Materialien für Geigenbau gesucht

Bei Vortrag im Museum der Stadt wird eine Lösung aus der Schweiz vorgestellt. Wie sie bei Handwerkern und Musikern ankommt.

04.09.2023 | Stand: 07:00 Uhr

40 endemische Sorten Ebenholz wuchsen einst auf der Insel Mauritius. 39 davon sind inzwischen ausgerottet. Mit diesem drastischen Beispiel machte Boris Haug bei seinem Vortrag über die „Materialkrise im Geigenbau“ im Rahmen des Treffpunkts Geigenbau beim Füssener Festival Vielsaitig deutlich, welche Folgen die rücksichtlose Plünderung natürlicher Ressourcen hat. Und sie trifft nicht nur die Länder des globalen Südens: Auch in Rumänien werden Urwälder geplündert mit der Folge, dass der Bergahorn auf die Beobachtungsliste des Washingtoner Artenschutzübereinkommens CITES aufgenommen wurde.

Hohe bürokratische Hürden

Um an ihr Material zu kommen, müssen die Instrumentenbauer deshalb immer höhere bürokratische Hürden überwinden, ohne sicher sein zu können, dass bei der Erzeugung alle Vorgaben eingehalten wurden. So würden auf Madagaskar Eben- und Rosenhölzer verbotswidrig sogar im Nationalpark geerntet und exportiert, berichtete Haug. Ein Projekt zum gemeinsamen Anbau mit Kakao steuert dort inzwischen gegen.

Besonders drastisch ist die Situation beim Fernambuk: Beim Bau von Bögen für Streichinstrumente ist das Holz des Pau Brasil, der Brasilien seinen Namen gab, wegen seines besonderen Schwingungsverhaltens bis heute unersetzlich, sagt Haug. Alle Ersatzmaterialien bis hin zu Carbon genügten bestenfalls Mindestanforderungen an den Klang. Um wenigstens die Restbestände zu retten, hat Brasilien den Export verboten und vor 20 Jahren erste Plantagen angelegt. Als Monokulturen sorgen diese jedoch für neue ökologische Probleme. Außerdem lasse das relativ rasche Wachstum der Bäume, die üblicherweise frühestens mit 80 Jahren erntereif sind, befürchten, dass sie nicht die beste Qualität lieferten, sagt Haug.

Forschungsprojekt in Zürich

Für andere beim Bau des Instruments selbst benötigten Hölzer konnte der im Allgäu aufgewachsene, in der italienischen Geigenbaumetropole Cremona ausgebildete und mittlerweile in der Schweiz ansässige Geigenbauer dagegen sehr wohl Alternativen präsentieren: Seit 2016 ist es dank eines Forschungsprojekts an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich möglich, einheimisches Holz so aufzubereiten, dass es sogar für die Griffbretter einsetzbar ist. Die müssen wegen der ständigen Belastung durch die aufgedrückten Stahlsaiten besonders hart sein. Mit hohem Druck wird Fichtenholz auf die dreifache Härte verdichtet, wobei Feuchtigkeit und Wärme genau angepasst sein müssen, damit die Zellwände nicht brechen. „Swiss Wood Solution“ heißt der aus dem Forschungsprojekt der ETH entstandene Anbieter von so genanntem Sonowood als Alternative zu Tropenhölzern. Auch andere einheimische Hölzer lassen sich für den Einsatz im Geigenbau aufbereiten, Haug hatte mehrere Beispiele mitgebracht, die bei den anwesenden Instrumentenbauern auf großes Interesse stießen.

Ganz unproblematisch ist der Tausch jedoch nicht: Zum einen ist Ebenholz trotz aller artenschutzrechtlichen Auflagen noch in größerer Menge und zu relativ günstigen Preisen auf dem Markt. Zum anderen werden hellere Alternativen aus optischen Gründen nicht akzeptiert – besonders bei Orchestermusikern. Wichtig ist deshalb auch, dass sich die Alternativhölzer dunkel einfärben lassen.

Lob für heimische Hölzer

Dass die Qualität der Instrumente keineswegs leiden muss, wenn Tropen- durch heimische Hölzer ersetzt, belegte Haug mit einem in seiner Werkstatt komplett aus Schweizer Hölzern gefertigten Geige. Der frühere Profimusiker Antoine Pfister aus Füssen zeigte sich bei einem kurzen Test jedenfalls sehr angetan. Bei den Geigenbauern punktete Haug noch unter einem weiteren Aspekt: Das von ihm vorgestellte Material ist zwar etwas teurer als Ebenholz. Die Griffbretter werden jedoch fix und fertig nach den Angaben der Geigenbauer geliefert. Das erspart denen nicht nur Arbeit, sondern auch die Belastung mit dem beim Schleifen entstehenden Holzstaub.

„Alle tropischen Hölzer sind gesundheitsgefährdend“, weiß der junge Füssener Geigenbauer Eric Chaubert. Auch lasse die Qualität der am Markt verfügbaren Ebenhölzer langsam nach. Sein Vater Pierre Chaubert nahm jedenfalls zu Testzwecken schon mal eines der von Haug vorgestellten Griffbretter mit. Schließlich gehen die Vorräte in der gemeinsamen Werkstatt der Chauberts langsam zur Neige.