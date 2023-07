Therapiebedürftig sind in der Klinik Königshof in Lechbruck vor allem die Eltern

Die Johannesbad Klinik Königshof in Lechbruck feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Anfangs waren Väter in der Klinik verboten.

08.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Viele ältere Menschen sprechen vom Hotel Königshof, wenn es um die Eltern-Kind-Klink auf dem Hochbergle in Lechbruck geht. Das war die Einrichtung auch – allerdings vor 30 Jahren. „Aber aus der Bevölkerung kennen uns viele nicht“, sagt Heidi Zink, Leiterin der Johannesbad Klinik Königshof, wie die Reha-Einrichtung heute heißt. In der Regel kämen nur Patientinnen und Patient sowie Urlaubsgäste des Feriendorfs in die etwas abgelegene Ecke.

