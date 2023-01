Theresienhof in Füssen: Zwei Geschäfte machen Schluss - das sind die Hintergründe

Im Theresienhof in Füssen schließen gleich zwei Geschäfte. Was die Hintergründe sind und wie es mit den leeren Räumen in dem Einkaufszentrum weiter gehen soll.

04.01.2023 | Stand: 06:41 Uhr

Nun äußert sich auch die Pressestelle von Depot zu der anstehenden Schließung im Theresienhof in Füssen. Denn: Es tut sich was in dem Einkaufszentrum: Seit einigen Tagen zeigen Schilder im Depot und beim Outlet von Mode Mundi an, dass die Geschäfte schließen werden. Nachdem der Eigentümer des Einkaufszentrums – die Oberallgäuer Unternehmensgruppe Geiger – auf Nachfrage bestätigt hat, dass zukünftig Schuhmode Kern den Leerstand übernimmt, werden nun weitere Details bekannt. Nun schließen also die Filialen von Mode Mundi Outlet und des Depot. In die leeren Räume soll Schuhmode Kern einziehen.

