Theresienhof in Füssen: Für Depot und Mode Mundi Outlet ist Schluss

Die Flächen im Theresienhof Füssen übernimmt Schuhmode Kern. Wie es zu dieser Veränderung kam und auf was sich die Inhaberin von Mode Mundi konzentrieren will.

02.01.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Es tut wich was im Füssener Theresienhof: Seit einigen Tagen zeigen Schilder im Depot und beim Outlet von Mode Mundi an, dass die Geschäfte schließen werden. Nachdem der Eigentümer des Einkaufszentrums – die Oberallgäuer Firma Geiger – auf Nachfrage bestätigt hat, dass zukünftig Schuhmode Kern den Leerstand übernimmt, werden nun weitere Details bekannt. Kern zieht nicht nur in die leer stehenden Filialen von Miller&Monroe sowie dem Friseur Klier, sondern übernimmt noch weitere Flächen: Die Filiale von Mode Mundi sowie des Depots.

Mode Mundi Outlet im Theresienhof: Ende Januar ist Schluss

Ende Januar ist Schluss, teilt Inhaberin Johanna Mundi mit. Das Füssener Modegeschäft betreibt bisher zwei Filialen: Eine in der Ritterstraße und eine im Theresienhof. „Die Filiale in der Ritterstraße bleibt geöffnet“, betont Mundi. Mode Mundi gebe es fast seit 40 Jahren. Vor etwa neun Jahren habe man ein weiteres Geschäft im Theresienhof eröffnet. Dort sei es zuletzt schwieriger geworden. Durch den langen Leerstand habe die Frequenz abgenommen, es rentiere sich nicht mehr. „Außerdem ist es schwierig, Personal zu finden“, sagt Mundi. „Da haben wir die gleichen Probleme wie andere Branchen auch.“

Der Schwerpunkt habe bei der Eröffnung in dem Einkaufszentrum auf der Marke Opus gelegen. Durch die Corona-Pandemie sei im Theresienhof aber während des Lockdowns fast gar nichts mehr gegangen. Deshalb entschied sich Mundi, aus dem Geschäft zunächst ein Outlet zu machen. Nun sei aber Schluss. Teile der Marken werden nun auch in der Ritterstraße erhältlich sein – auf diese Filiale will sich Mundi jetzt verstärkt konzentrieren. Einen Outlet-Bereich werde es nicht mehr geben.

Depot in Füssen: Filiale schließt

Eigentlich wäre ihr Mietverhältnis mit der Firma Geiger noch etwa ein Jahr länger gelaufen, nun konnte sie aber früher raus, weil das Oberallgäuer Unternehmen die Flächen für Schuhmode Kern haben möchte. „Das war mir ganz recht“, sagt Mundi.

Davon betroffen ist auch die Filiale des Depots. Bisher war über die Pressestelle – auch wegen der Feiertage und des Jahreswechsels – niemand zu erreichen.