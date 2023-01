Mode Mundi Outlet und Depot im Theresienhof Füssen schließen - Wie es jetzt weitergeht

Im Theresienhof in Füssen schließen Mode Mundi Outlet und Depot ihre Filialen. Wie es dazu kam und auf was sich die Inhaberin von Mode Mundi konzentrieren will.

02.01.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Es tut sich was im Füssener Theresienhof: Seit einigen Tagen zeigen Schilder im Depot und beim Outlet von Mode Mundi an, dass die Geschäfte schließen werden. Nachdem der Eigentümer des Einkaufszentrums – die Oberallgäuer Firma Geiger – auf Nachfrage bestätigt hat, dass zukünftig Schuhmode Kern den Leerstand übernimmt, werden nun weitere Details bekannt. Kern zieht nicht nur in die leer stehenden Filialen von Miller&Monroe sowie dem Friseur Klier, sondern übernimmt noch weitere Flächen: Die Filiale von Mode Mundi sowie des Depots.

