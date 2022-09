THW Füssen bewältigt Extremfall und sucht Nachwuchs

Ein „Tag der offenen Tür“ zieht viele Interessierten an. Sie erfahren, wie sich die Aufgaben gewandelt haben. Wie die Helfer den Einsatz im Ahrtal verarbeiten.

19.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dem Technischen Hilfswerk (THW) in Füssen bricht der Nachwuchs weg. „Hier entsteht eine Lücke“, teilte Tim Krumm beim „Tag der offenen Tür“ mit. Der stellvertretende Zugleiter im Ortsverband hat aber auch gute Nachrichten: „In diesen Jahren der Pandemie sehen Erwachsene ihre Verantwortung, mitzuhelfen. Wir haben Zulauf bekommen.“

Besucherstrom trotz Regens

Ein wachsender Interesse am THW zeigte sich in der Leinenweberstraße beim McDonalds. Obwohl es am Samstag stark regnete, setzte gegen 11.30 Uhr ein Besucherstrom ein. „Wir sind mit dem Besuch unserer Info-Veranstaltung zufrieden“, sagt der 29-Jährige Krumm, der als Familienvater von zwei kleinen Kindern und einer neu übernommenen Führungsposition im Hauptberuf „künftig etwas kürzer treten“, aber weiter bei Einsätzen dabei sein will. Ein Beispiel: „Wir sind mit dem Lkw zur Sammelstelle nach München gefahren und haben Schutzmasken abgeholt und ans Landratsamt gebracht, das die weitere Verteilung organisieren musste.“ Nicht dabei sein konnte Krumm beim Einsatz im Ahrtal. „Unsere Leute berichteten von einer Lage, die sie so extrem noch nie erlebt hatten. Im kleinen Kreis der dort helfenden Füssener wurden die schockierenden Erlebnisse aufgearbeitet“, berichtet der THW-Fachberater. Als nach eigenen Angaben einer der ältesten Ortsverbände Deutschlands ist der Füssener unter dem Ortsbeauftragten Christopher Pult personell gut aufgestellt. Wer mit leichtem und schwerem Gerät umgehen will, wird dafür geschult. Am Anfang jeder THW-Laufbahn steht immer der Erste Hilfe Kurs.

Jeder kann etwas beitragen

Neben dem Führungsstab, der Grundausbildungsgruppe sowie der Jugendgruppe verteilen sich die Füssener Einsatzkräfte in folgende vier Einheiten: Zugtrupp, Bergungsgruppe, Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung sowie Fachgruppe Räumen. „Unsere Fachgruppe zur Notversorgung und Notinstandsetzung ist die universelle Unterstützungs- und Transporteinheit“, erklärt Krumm. Jeder Volljährige, der sich dem THW anschließe, könne etwas zu den Einsätzen beitragen. Beispiele sind Licht-, Elektro- und Pumparbeiten. Unterstützung im Stab und in der Verwaltung brauche die Ortsgruppe auch, die „Wert auf gutes Teamwork legt“.