Tierische Assistenten in der Ergotherapie in Lechbruck

In der Johannesbad Klinik Königshof setzt man auf tiergestützte Therapie. Therapiehund Sunny sorgt dort jetzt für ganz andere Motivation.

07.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sunny ist erst drei Jahre alt, aber sie hat schon einen richtig wichtigen Job. Der Labrador-Golden Retriever-Mix hilft Kindern. Er ist Therapiehund in der Johannesbad Klinik Königshof in Lechbruck. Sunnys Besitzerin Susanne Hemmann arbeitet in der Eltern-Kind-Rehaeinrichtung seit 14 Jahren als Ergotherapeutin und setzt dabei seit mehreren Jahren auch auf tiergestützte Therapie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.