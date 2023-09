Tierschützer-Bilanz in Füssen: Kleine Störche, große Kosten

Die Arche Noah Tierhilfe musste für Tierarztrechnungen 28.600 Euro bezahlen. In Krisenzeiten wird auch die Vermittlung von Tieren immer schwieriger.

Ein kleiner Marder, der verletzt in Füssen aufgefunden wurde. Storchenjunge, die vermeintlich von ihren Eltern verlassen wurden. Und deutlich gestiegene Tierarztkosten. Viele Punkte wurden bei der Jahresversammlung der Arche Noah Tierhilfe angesprochen, die kürzlich im kleinen Rahmen im Haus der Gebirgsjäger in Füssen stattfand. Die Tierhilfe – ein gemeinnützig anerkannter Verein in Seeg – kümmert sich seit Jahren um in Not geratene Tiere im In- und Ausland.

Verhandlungen mit Gemeinde laufen

In ihrem ausführlichen Bericht informierte Vorsitzende Gisela Egner über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Dieser finanziert sich über private Spenden und Zuwendungen und verwendet das Geld ausschließlich zur Rettung, Aufnahme, medizinischen Versorgung und Vermittlung von Tieren, die Hilfe oder ein neues Zuhause brauchen. Zu Gast bei der Jahresversammlung war auch Carolin Chilian, die neue Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Seeg. Die Tierfreundin hat selbst eine kranke Katze durch die Vermittlung der Arche Noah bei sich aufgenommen und gesund gepflegt. Momentan stehen der Verein und die Gemeinde Seeg in Verhandlungen, um eine Bezuschussung für die Aufnahme von Fundtieren im Gemeindegebiet zu erhalten.

„Das vergangene Jahr war nicht einfach: Es gab zwar nicht so viele Abgaben von Hunden und Katzen, aber die Tierarztkosten sind ganz erheblich gestiegen“, führte die Vorsitzende Egner aus. So kostet beispielsweise die Kastration einer weiblichen Katze mittlerweile etwa 150 Euro. Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Tierarztbehandlung im vergangenen Jahr auf die stolze Summe von 28.600 Euro. Dazu kommt: „In Krisenzeiten wie diesen und wenn das Geld knapp wird, trennen sich die Menschen meist zuerst von ihren Tieren und die Vermittlungen auf neue Stellen wird immer schwieriger“, sagte Egner. Dem Verein ist es trotz aller Widrigkeiten gelungen, einige Hunde, meist aus Rumänien, ins Allgäu zu holen und ihnen ein neues liebevolles Zuhause zu geben.

Dubiose Züchter

Auch in unserer Region werden immer wieder Fälle von dubiosen Züchtern bekannt, die über Online-Portale ihre Tiere anbieten oder illegalen Welpenhandel betreiben, wovor man nur warnen kann. Bei einer weiteren Aktion des Vereins wurden im Raum Hopferau auf einem Hof 27 Katzen eingefangen und kastriert. Auch kuriose Tierrettungseinsätze waren im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Ein verletzter kleiner Marder wurde am Füssener Bahnhof eingefangen und gesund gepflegt. Aufmerksame Tierschützer in Lechbruck meldeten ein von den Eltern verlassenes Storchennest mit Jungvögeln, was die dortige Feuerwehr auf den Plan rief. Die Altvögel kamen gottlob wieder zurück und kümmerten sich weiterhin um ihren Nachwuchs. Und dann war da noch der eigensinnige Ziegenbock Xaver, der die Schafe, mit denen er zusammenlebte, bei kühlen Temperaturen nicht mehr in ihren Stall ließ. In der Zwischenzeit hat er auf einen Gnadenhof in Kempten Zuflucht gefunden.

Insgesamt konnten im Jahr 2022 über die Arche Noah Tierhilfe 16 Hunde, 43 Katzen und zwei Kaninchen vermittelt werden, zudem wurden 54 Katzen und 35 Kater kastriert. Vier Hunde und etliche, teils recht scheue Katzen warten nach Angaben des Vereins allerdings weiterhin auf einen Platz in einer neuen Familie.