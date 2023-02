Sind Tiny Häuser die Lösung für Wohnungsnot im Allgäu?

In Unterammergau gibt es eine Tiny House-Siedlung. Die Verantwortlichen wollen die Akzeptanz für neue Wohnformen erhöhen. Auch Steingaden ist interessiert.

25.02.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Es sind sechs kleine Holzhäuser, die in Unterammergau auf rund 1000 Quadratmetern gebaut wurden. In der Standardausführung bieten die Holzhäuser 22,4 Quadratmeter Wohnfläche. Es ist ein Pilotprojekt – gegen den Wohnungsmangel, für neue Wohnformen. Vor ein paar Wochen hat sich der Steingadener Bauausschuss die Siedlung im oberbayerischen Unterammgergau angesehen und dem Gemeinderat von ersten Erkenntnissen berichtet. „Nun haben wir eine gute Grundlage und können uns Gedanken über einen möglichen Einsatzbereich in Steingaden machen“, sagte Bürgermeister Max Bertl damals. Tiny Häuser – also kleine Holzhäuser – als eine Stellschraube gegen die Wohnungsnot?

Tiny House in Unterammergau: Eine Stellschraube gegen den angespannten Wohnungsmarkt

Fragt man bei Manuela Schädle von dem Tiny House-Projekt in Unterammergau nach, wird deutlich: Ja, aus ihrer Sicht sind Projekte wie diese eine von vielen Stellschrauben. Sie macht keinen Hehl daraus, dass diese kleinen Häuschen nicht die Wohnungsprobleme lösen werden und auch nichts für jeden sind. „Es ist aber eine Wohnform, die für viele Leute passt.“ Und es sei eine Stellschraube, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Bis zu 120.000 Euro müsse man für ein ausgestattetes Tiny Haus zum Beispiel mit Elektrogeräten hinblättern. Hinzu kommt – wenn kein eigenes Grundstück vorhanden ist – eine Pacht. 1 Euro pro Quadratmeter sei bei solchen Siedlungen üblich, berichtet Schädle.

Seit einem Jahr leben die Menschen in dem Tiny House-Viertel in Unterammergau, darunter ein Polizist und ein Webdesigner. Die Altersstruktur sei gemischt, von jung bis alt, berichtet Schädle. Und auch für Familien sei das Leben auf einem engeren Raum kein Problem. In dem Wohnprojekt lebt zum Beispiel eine dreiköpfige Familie. Diese hat ein individuell angepasstes Haus mit einem Kinderzimmer bezogen.

Projekt-Mitarbeiterin: Super, dass Steingaden vor Ort war

„Es ist total super, dass sich die Gemeinde Steingaden das vor Ort angesehen hat.“ Das werde mit dem Projekt ebenfalls angepeilt, dass man sich mit der Kommunalpolitik austauscht. „Gemeinden müssen sich für diese Art von Wohnformen öffnen.“ Es sei ein unglaublicher Bedarf vorhanden, berichtet Schädle. Sie habe mittlerweile eine Standard-Antwort vorformuliert, wenn Anfragen eintrudeln. Und nach ihren Angaben seien es immer noch unzählige, die wissen wollen, ob noch ein Haus frei ist. Auch wenn zum Teil die Immobilienpreise zuletzt leicht gesunken sind, bei steigenden Zinsen und nur schwer kalkulierbaren Baukosten, bleibt für viele das Eigenheim nach wie vor ein Traum. Und wer Wohnraum zur Miete sucht, muss ebenfalls immer wieder mit langen Suchen und hohen Mieten rechnen.

Aus Sicht von Schädle hat das gravierende Folgen für die Regionen: Sie beobachte in Unterammergau, dass Pflegekräfte, Servicemitarbeiter und andere Berufsgruppen keinen Wohnraum mehr finden, der bezahlbar ist. „Das Problem ist noch nicht durchgesickert“, sagt Schädle mit Blick auf die Politik. Auch deshalb brauche es mehr Akzeptanz für alternative Wohnformen.

Wie konnte die Tiny House-Siedlung umgesetzt werden?

Dass das Pilotprojekt in den vergangenen zwei Jahren überhaupt umgesetzt werden konnte, hat auch mit guten Startvoraussetzungen zu tun, berichtet Schädle. Gemeinsam mit Bernd Klöpper konnte sie auf ein eigenes Grundstück zurückgreifen.

