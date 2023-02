Die Wohnraumsituation verschärft sich - Neue Ideen müssen her!

Wohnraum ist knapp und teuer. Deshalb müssen neue Konzepte her: Tiny Häuser können eine Stellschraube sein - es braucht aber weitere Lösungen.

25.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Wohnraumsituation in den Kommunen verschärft sich weiter. Grundstücke und damit Bauplätze sind rar und wenn es sie gibt, sind sie für Normalverdiener kaum zu bezahlen. Es müssen also neue Ideen und Alternativen her. Dafür sollten sich Kommunen und Bauherren auch ernsthaft mit dem Thema Tiny House – also kleinen Holzhäusern – beschäftigen. Im großen Stil Grundstücke mit frei stehenden Einfamilienhäusern vollzupflastern, ist mit Blick auf die Mangelware Bauland, den Klimawandel sowie den horrenden Kosten nicht mehr zeitgemäß.

Es braucht an die Lebenslagen angepasste Mehrfamilienhäuser

Darüber hinaus muss der Leerstand berücksichtigt werden, müssen Flächen nachverdichtet und an die Lebenslagen angepasste Mehrfamilienhäuser gebaut werden – Stichworte hierfür sind barrierefrei, familien- beziehungsweise altersgerecht.

Junge Familien leben oft auf engstem Raum

Denn viel zu oft leben junge Familien auf engstem Raum, während ältere Menschen, deren Nachwuchs schon längst ausgezogen ist, in großen Einfamilienhäusern wohnen, die im zunehmendem Alter auch immer mehr zu einer Last werden. Die Gesellschaft muss deshalb das Thema Wohnraum neu denken.

