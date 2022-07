Top-Standort für Pfrontner Bienenstadel gefunden

Nachdem der Gemeinderat die neue Einrichtung nicht direkt bei der Schule haben wollte, soll sie jetzt ein paar hundert Meter entfernt entstehen.

22.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es war ein zähes Ringen, doch es hat sich gelohnt: Für den Pfrontner Bienenstadel mit Lehrbienenstand und Imkerwerkstatt ist östlich der evangelischen Auferstehungskirche ein Standort gefunden, mit dem anscheinend alle Seiten gut leben können. „Der Standort ist top“, erklärte die Vorsitzende des Pfrontener Imkervereins Manuela Splitgerber unserer Redaktion, nachdem der Bauausschuss des Pfrontener Gemeinderats einstimmig den Bauantrag für den Bienenstadel an dieser Stelle befürwortet hatte – begleitet mit guten Wünschen. „Das ist eine wichtige Sache, es freut uns, dass so etwas in Pfronten zu tragen kommt“, kommentierte etwa Dr. Alois Kling ( CSU) das Projekt. Der Stadel entstehe zwar im Außenbereich, sei wegen der Bienenhaltung aber privilegiert, erklärte Bürgermeister Alfons Haf. Der Standort sei auch mit der Fachberatung abgestimmt. Nun steht nur noch die Genehmigung des Bauantrags durch das Landratsamt aus.

Nähe zur Schule Teil des Konzepts

Wie berichtet, hatte der Pfrontener Bauausschuss das ursprüngliche Vorhaben abgelehnt, den Bienenstadel neben der Mittelschule zu errichten – und damit aus Sicht des Imkervereins das Projekt insgesamt in Frage gestellt, das einen Lehrbienenstand und eine Imkerwerkstatt umfasst. Denn das Ziel, Schüler und Jugendlich frühzeitig für die Imkerei zu begeistern, hatte auf die Nähe zur Schule abgezielt.

Evangelische Kirchengemeinde einverstanden

Nah an der Schule sei man auch am nun gefundenen Standort sagt Vorsitzende Splitgerber: in fünf Minuten Fußweg sei er von dort aus etwa für die Mitglieder der Imker-AG der Schule zu erreichen, ohne dass eine Straße oder Bahngleise überquert werden müssten. Zwischen Wiesen und Vilsufer liegt er ideal im Grünen. Allerdings führt der Jagdhausweg unmittelbar vorbei und sind es nur wenige Meter bis zum Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde. Die habe dem Vorhaben aber zugestimmt, betont Splitgerber.

Nächstes Jahr steht der Stadel

Am Konzept hat sich durch den neuen Standort wenig geändert: Geplant sind zwei eigenständige Räume: ein Schulungs- und Schleuderraum sowie ein Lager- und Technikraum. Genutzt werden soll der Stadel nicht nur von der Schul-AG und dem vereinseigenen Nachwuchs-Projekt „Imkern auf Probe“, sondern auch von anderen Vereinen. Das pädagogische Konzept hat bereits eine Reihe Unterstützer gefunden, weitere Spenden könnte man aber noch gut gebrauchen, sagt Splitgerber. Zwar sei man durch die Diskussion um den Standort in Verzug geraten, pünktlich zum Start des neuen Bienenjahrs im Frühjahr 2023 soll der Bienenstadel aber bereitstehen.