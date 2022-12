Top-Talent aus Pfronten in der Loipe

Die Pfrontener Langläuferin Lena Einsiedler startet in die neue Saison. Beim Deutschlandpokal tritt die 16-Jährige erfolgreich gegen ältere Konkurrentinnen an.

16.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz ist Lena Einsiedler äußerst erfolgreich in den Deutschlandpokal des Deutschen Skiverbandes gestartet. Die Pfrontener Langläuferin tritt in der Wertungsklasse U18 an. Und bei den ersten Rennen bewies die 16-Jährige, dass sie auch mit den ein Jahr älteren Konkurrentinnen gut mithalten kann.

Extrem knapper Ausgang im ersten Rennen

Die ersten beiden DSV-Deutschlandpokal-Rennen auf Schnee fanden im Hohenzollern Skistadion am Arbersee im Bayerischen Wald statt. Dabei maßen sich über 100 jungen Langläufer ab dem Jahrgang 2006 an den beiden Tagen jeweils in einem Wettkampf, der am Samstag in der klassischen und am Sonntag in der freien Technik ausgetragen wurde. Die Aufregung unter den Teilnehmern war groß, als am Samstag das erste Rennen gestartet wurde, wussten die Nachwuchsathleten doch nach acht Monaten ohne Langlaufwettbewerbe auf Schnee nicht, wo sie am Ende auf der Ergebnisliste stehen würden. Gelaufen wurde in der klassischen Technik auf einer schweren Zwei-Kilometer-Runde, die je nach Altersklasse mehrmals gefahren werden musste. Hierbei waren auch einige knackige und lange Anstiege zu bewältigen. Extrem knapp ging für Lena Einsiedler der erste Durchgang aus, der im Einzelstart gestartet wurde. Nach vier Kilometern hatte das Langlauftalent vom SC Pfronten im Ziel nur 0,6 Sekunden Rückstand auf die ein Jahr ältere Siegerin Lou Delgado.

Im roten Trikot der Jahrgangsführenden

Aber schon am Sonntag nutzte Einsiedler, die im roten Trikot der Jahrgangsführenden gestartet war, ihre Chance im Sechs-Kilometer-Wettkampf in der freien Technik und siegte souverän mit 14 Sekunden Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen. „Das war eine richtig harte Runde. Vor allem, wenn man weiß, dass man dreimal über die heftigen Anstiege muss“, erzählte sie nach dem Rennen.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende führt Lena Einsiedler in der Wertung der Altersklasse U 18 und wird auch beim nächsten Deutschlandpokalrennen im roten Trikot starten.

Lesen Sie auch "Loipen im Allgäu aktuell"