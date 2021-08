Tour durch Füssen - Ein Geheimgang als Highlight

Magnus Peresson führt an die 30 Mädchen und Buben durch die Füssener Altstadt. Mit im Gepäck: viele Geschichten und ein Geheimgang.

13.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Geheimgang hinter der Hoffmann-Villa – mit diesem Highlight überraschte Magnus Peresson die Ferienprogramm-Kinder bei seiner Stadtführung. Die Mädchen und Buben gehörten zu den Ersten, die diesen neu entdeckten Tunnel sehen durften, und sie waren begeistert davon. Es handelt sich laut Peresson wohl um einen Fluchtweg aus der Stadt.

Über den alten Friedhof führte er an die 30 Kinder und einige Begleitpersonen an der Stadtmauer entlang und unterhielt sie mit vielen interessanten Geschichten. „Ich finde es immer wieder schön. Herr Peresson kann so gut erzählen“, sagt Sophia. Die neunjährige Füssenerin war bereits zweimal bei seien Führungen durchs Hohe Schloss dabei.

Von Pest, Grabsteinen und Flößern

Gestern erklärte Peresson den Kindern zum Beispiel, dass reiche Menschen es sich in früheren Jahrhunderten einiges kosten ließen, um ein Grab dicht bei einer Kirche zu ergattern. Sie glaubten damals, je näher jemand an einem Gotteshaus begraben liegt, desto kürzer ist seine Zeit im Fegefeuer.

Auch die Pest war ein Thema. Die Krankheit tötete vor etwa 400 Jahren gut ein Drittel der damals 1.600 Füssener Einwohner. Mit dem Ergebnis: „Im Jahr nach der Pest gab es so viele Eheschließungen, wie nie zuvor“, berichtet Peresson. Viele Witwen und Witwer hätten sich damals in der Not zusammengetan.

Über die Spitalgasse, wo früher die Flößer wohnten, ging es zum Relief der Altstadt am Stadtbrunnen, wo die Kinder ihren Weg im Kleinen noch einmal nachvollziehen konnten.

