Inflation, Klimakrise, Camper-Boom: Das erwartet Füssens Tourismus-Chef von dieser Saison

Füssens Tourismus-Chef blickt auf die anstehenden Herausforderungen. Bei der Forggensee-Flotte laufen die Vorbereitungen. Für Fahrgäste gibt es etwas Neues.

03.04.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Noch sind in Füssen nicht so viele Gäste aus dem Ausland, wie es vor der Coronapandemie der Fall war. Im vergangenen Jahr gab es laut Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier zwar eine spürbare Steigerung des Auslandsanteils – noch sei man aber weit entfernt von der Gästestruktur aus den Jahren vor 2020.

Fredlmeier hofft auf ein Jahr, in dem „wir von neuen Krisen oder einer Eskalation bestehender Krisen verschont bleiben“. Bei der Forggensee-Schifffahrt bereitet man sich auf die Saison ab Juni vor: Für Fahrgäste wird es Veränderungen geben.

Touristen in Füssen: 1,46 Millionen Übernachtungen

Rund 1,46 Millionen Übernachtungen zählte die Stadt Füssen im vergangenen Jahr. Eine ähnliche Nachfrage erwartet Fredlmeier auch für 2023. Eine Frage, die noch unbeantwortet sei: Wie stark wirkt sich die Inflation auf das Reiseverhalten aus? Grundsätzlich sei Füssen breit aufgestellt und starke Marken wie das Allgäu, die Schlösser und die Romantische Straße „wirken stabilisierend“, berichtet der Tourismus-Chef.

Am Wochenende starteten in einigen Bundesländern die Osterferien. Die Buchungslage für Füssen sei ordentlich. „Ausgebucht ist Füssen allerdings nicht – wie eigentlich nie zu Ostern“, sagt Fredlmeier. Man werde erst nach den Ferien wissen, wie gut die Lechstadt tatsächlich gebucht wurde. Der Großteil der Gäste wird wieder aus den Nachbarländern kommen, aus Übersee dominieren Gäste aus den USA. „In 2019 war die Volksrepublik China der stärkste Auslandsmarkt“, sagt Fredlmeier.

Mit Corona brachen zwar die Gästezahlen ein, es gab aber Branchen, die von der Krise profitierten. Zum Beispiel Verkäufer von Wohnmobilen. Im südlichen Ostallgäu schoss auch die Zahl der Wildcamper nach oben. Die Nachfrage nach Camping- und Wohnmobilstellplätzen schätzt Fredlmeier gleichbleibend stark ein. „Diese Urlaubsformen versprechen ein Gefühl von Freiheit und Flexibilität. Dieses Bedürfnis hat mit Corona einen starken Aufwind erhalten, bei dem ich davon ausgehe, dass er nicht einbricht, nur weil sich Corona nicht mehr so drastisch zeigt“, schätzt Fredlmeier die Situation ein. Außerdem wollen die „frisch angeschafften teuren Wohnmobile bewegt und ausgefahren werden“.

Klimakrise laut Tourismus-Chef absolut besorgniserregend

Als absolut besorgniserregend stuft Fredlmeier die Klimakrise ein. „Sorgen muss man sich auch in unserer Region machen, vor allem, was die Niederschläge und dementsprechend den Wasserhaushalt betrifft.“ So zynisch es klingt: Das Allgäu sei trotzdem begünstigt, da sich „der Status und die Entwicklung bei uns aktuell noch weniger dramatisch zeigen als in anderen Regionen Deutschlands, Europas beziehungsweise weltweit“.

Das Allgäu biete weitestgehend Sommerfrische mit von der Temperatur her erträglichen Nächten, Winter ohne Katastrophen und eine überschaubare Anzahl von Extremwetterereignissen, sagt Fredlmeier. Dieser Umstand spreche Personen an, die Sicherheit suchen und mit extremen Wetterlagen Probleme haben. „Katastrophenszenarien brauchen wir für das Allgäu nach meiner Einschätzung noch nicht zu zeichnen.“

Forggensee: Techniker bereiten Schifffahrt auf dem See vor

Auch bei der Forggensee-Schifffahrt richtet man sich auf extremere Wetterlagen ein. Eines der Projekte, die vor Saisonbeginn am 1. Juni noch anstehen: Die MS Füssen bekommt teilweise eine Überdachung. Laut Betriebsleiter Dirk Schranz werden von den etwa 150 Sitzplätzen die Hälfte überdacht. Bisher sitzen die Gäste in der prallen Sonne oder im Regen, erläutert Schranz. Ebenfalls für den Schutz vor der Witterung wird an der Anlegestelle in Füssen ein Wartebereich installiert. Zwei Bushaltestellen werden aneinandergesetzt, Gäste können also im geschützten Bereich auf die Schiffe warten.

Eine Routenänderung, wie sie im vergangenen Jahr wegen der Verlandung in Schwangau notwendig war, sei heuer nicht notwendig. Die Routen bleiben so wie 2022. Nur die Fahrzeit werde leicht angepasst, berichtet der Schiffsführer. Die große Runde dauere zukünftig fünf Minuten länger.

Tickets für die Forggensee-Schifffahrt zukünftig online buchbar

Aktuell arbeiten Schranz und sein Team an den Vorbereitungen für die Saison: Zum Beispiel werden die Motoren gewartet. „Es gibt eine ganze Liste an Aufgaben“, so Schranz. Und noch eine Verbesserung für Fahrgäste soll kommen: Bisher konnten die Tickets für die Schifffahrt nur telefonisch reserviert werden. Bereits in den nächsten Tagen soll die neue Webseite an den Start gehen und dann können die Tickets online gebucht werden: „Das alte System war nicht mehr zeitgemäß.“

Wird der Forggensee diesen Sommer überhaupt voll?

Weniger Schnee, weniger Schmelzwasser: Das kann Einfluss auf die Pegelstände der Seen und Flüsse haben. Wird der Forggensee diesen Sommer überhaupt noch voll?