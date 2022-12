Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu dezimiert sich

Seeg verlässt den Werbezusammenschluss und will beim Marketing eigene Wege gehen. Grund dafür ist, dass der Titel Honigdorf andere Strategien erfordert.

Die Gemeinden Eisenberg, Hopferau, Rieden am Forggensee, Roßhaupten und Rückholz werden auch weiterhin gemeinsam als Tourismusgemeinschaft südliches Allgäu zusammenarbeiten, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Die Gemeinde Seeg scheidet hingegen zum Jahresende aus dem Verbund aus. Die fünf verbleibenden Gemeinden bedauern diesen Ausstieg, respektieren aber die vom Gemeinderat Seeg in nichtöffentlicher Sitzung gefällte Entscheidung. Die Türen der Tourismusgemeinschaft bleiben für einen Wiedereinstieg, aber auch für andere mögliche Partner weiterhin geöffnet.

Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu: Deshalb tritt Seeg aus

Dass die Gemeinde Seeg die Tourismusgemeinschaft verlassen will, hat sich nach Aussage von Bürgermeister Markus Berktold schon seit längerem abgezeichnet. Schließlich habe man den Entschluss im Gemeinderat einstimmig und nach Absprache mit den Tourismusverantwortlichen im Ort gefällt. Grund für den Ausstieg seien die besonderen Voraussetzungen, die der Titel Honigdorf für Seeg mit sich bringt. Das Marketing dafür sei recht speziell und viel laufe über Online-Plattformen und Social Media.

Die Werbung für das Honigdorf unterscheide sich mitunter von den Marketing-Strategien und -Bedürfnissen der anderen Kommunen. Deshalb wolle Seeg in diesem Teilbereich eigene Wege gehen. Berktold betont aber, dass es keinen Streit gegeben habe und man sich trotz des Austritts weiter gegenseitig unterstütze. Seeg wolle auch weiterhin Teil übergeordneter Verbände, wie der Allgäu GmbH und des Tourismusverbandes Ostallgäu, bleiben.

Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu wird künftig in Rieden am Forggensee sitzen

Der Sitz der als einfache GbR geführten Tourismusgemeinschaft südliches Allgäu war bisher in Seeg und wird künftig nach Rieden am Forggensee verlegt. Ziel der seit rund 20 Jahren bestehenden Werbegemeinschaft ist es nach deren eigenen Angaben, Kräfte zu bündeln und Synergieeffekte zu nutzen, um sich auf dem immer stärker umkämpften touristischen Markt zu positionieren.

Alle fünf Gemeinden werben letztlich mit der gleichen schönen Region „im Süden des Allgäus“. Die Region steht klar im Vordergrund, die „eigenen Kirchtürme“ treten erst einmal zurück. Dies entspricht auch dem Wunsch der Hoteliers und Gastgeber, die sich schon seit längerem für eine verstärkte Zusammenarbeit und ein einheitliches Auftreten der gesamten Region einsetzen, teilt die Tourismusgemeinschaft mit.

Gemeinsame Entscheidungen

Auf Augenhöhe und im Einvernehmen mit allen Mitgliedern sollen in der Werbegemeinschaft auch zukünftig alle erforderlichen Marketingaktivitäten entschieden werden. Wichtig ist dabei ebenfalls der Schulterschluss mit der Allgäu GmbH sowie dem Tourismusverband Ostallgäu als übergeordnete touristische Organisationen.