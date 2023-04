Tourismusverein Füssen: Qualifizierung statt Fachkräftemangel

Verein wirbt für neue Qualifizierungsangebote für Beschäftigte. Bei den Neuwahlen werden Vorstandsmitglieder bestätigt. Wurzeln des Vereins reichen bis ins Jahr 1896 zurück.

17.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für Qualifizierungsangebote für Beschäftigte in der Gastronomie ist bei der Jahresversammlung des Tourismusvereins Füssen geworben worden. Zudem standen die Rückzahlung von Corona-Hilfen und Neuwahlen im Fokus des Treffens.

Lob für Leitung

Im Amt bestätigt wurde der Vorstand: Andreas Eggensberger bleibt Vorsitzender, Tina Allgaier seine Stellvertreterin. Martin Hanauer wurde erneut zum Kassier gewählt, auch Andrea Horn behält ihre Funktion als Schriftführerin. Die Beisitzer Peter Hartung, Magnus Jakob, Harald Schwecke und Ralph Söhnen wurden ebenfalls bestätigt. Eggensberger informierte, dass die Wurzeln des Vereins im Jahr 1896 liegen, er also einer der ältesten Tourismusvereine im Allgäu sei. Der Vorsitzende blickte kurz auf die Vereinsarbeit zurück und bedankte sich bei Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier für „die ausgezeichnete Arbeit, die Du mit Deinem Team leistest“. Dieses Lob gab Fredlmeier zurück und dankte „für die außerordentlich wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe“.

Noch Platz im Deutschkurs

Sebastian Gries vom Tourismusverband Ostallgäu informierte über Qualifizierungsangebote, die von Landkreis und Arbeitsagentur gemeinsam für Beschäftigte in der Gastronomie angeboten werden. Aktuell starte ein Deutschkurs, „für den noch Plätze frei sind. Die Kurskosten übernimmt die Agentur für Arbeit“. Genau solche Angebote seien wichtig, um Mitarbeiter zu qualifizieren und zu binden, denn der Fachkräftemangel in der Branche ist groß, waren sich die Anwesenden einig. Auch für Führungskräfte, die im Tourismus tätig sind, ist ein Angebot geplant. Im Mai startet mit einem monatlichen Termin die Fortbildung zu den Themen Personalmanagement, Stressmanagement, Kommunikation und Teamentwicklung. In seinem Impulsvortrag informierte Wolfgang Hackl über die staatlichen Corona-Hilfen und was es dabei zu beachten gibt. Dabei ging der Steuerberater auf die Themen Soforthilfe und Überbrückungshilfe ein. Er gab einen Überblick, erläuterte das Verfahren der Überbrückungshilfe und riet den Anwesenden zur Kooperation mit den Behörden. Zu der gesamten Problematik entstand eine lebhafte Diskussion und einige Einzelheiten wurden näher beleuchtet.