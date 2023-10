Trachtenbühne Hopferau feiert 100-jähriges Bestehen

1923 wurde die Hopferauer Gruppe aus der Not geboren. Seither hat sich immer wieder auch für den guten Zweck gespielt. Zum Jubiläum kommen viele weitere Laienspielgruppen.

25.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Wenn sich Laienspielgruppen treffen, kann es schon hoch hergehen. So geschehen in Hopferau, wo die Theatergruppe des Trachtenvereins D'Schloßbergler die bislang jährliche Zusammenkunft in der Auenhalle ausrichtete. Nach den Jahren der Corona-Zwangspause hatte Lengenwang seinen Anspruch darauf zugunsten der Trachtenbühne Hopferau zurückgestellt, so dass diese ihr 100-jähriges Jubiläum gebührend feiern konnte.

Dass es dank der elf Beiträge, Einakter, Lieder und Dialoge stets lustig zuging, lag nicht nur an der Professionalität der Akteure. Sondern auch an ihrem Anspruch, mit ihren über die Jahre gespielten Stücken ihr Publikum zu begeistern, das heißt im besten Sinn des Wortes zu unterhalten, ohne dabei auf den Spiegel zu verzichten, den man auch in Schwänken auf Dorfbühnen benutzt, um auf Eigenheiten bis zu Schrulligkeiten im ganz normalen Alltag zu verweisen: Hier geht es halt nicht um tragische Fallhöhe, sondern eher um hausgemachte Konflikte samt deren effektvoll inszenierter erfreulichen Lösung – man hätte schon früher darauf kommen können, stellt man gegebenenfalls als Zuschauer schmunzelnd fest.

Seit Gründung gut 60 Stücke in Hopferau aufgeführt

Dass dem so ist, belegten die gut 60 Stücke, die die Trachtenbühne Hopferau seit ihrem Bestehen auf die Bühne gebracht hat, wie Vorsitzender Josef Brenner sowie die Moderatoren Werner Köpf und Willi Breher anhand der Vereins-Chronik mit Augenzwinkern zum Besten gaben. Vertieft wurde diese Geschichte schließlich auch von einem „Monsignore“ (Johannes Stoll, Kolpingbühne Pfronten), der sie liturgisch perfekt vorsang. Hervorgehoben wurde dabei, dass die Trachtenbühne Hopferau 1923 aus der Not geboren wurde: Man brauchte Geld für die Vereinsfahne der Schloßbergler und schlug dabei zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Fahne konnte angeschafft werden und das Publikum fungierte dabei als Spender. Dass es bei diesem Engagement nicht um einen Einzelfall gehandelt hat, belegen kostenfreie Eintritte für Geflüchtete gleich in der Nachkriegszeit, Spenden für Kirchenrenovierung und an soziale Einrichtungen beziehungsweise Hilfsorganisationen.

Ensembles bereichern den Abend in der Auenhalle mit ihren Auftritten

Nun, bei der Jubiläumsfeier, freute man sich also mit den 17 angereisten Theater-Ensembles und den anwesenden Ortsbewohnern: Einleitende Worte samt Begrüßung sprach Vorsitzender Josef Brenner Glückwünsche gab es von Hopferaus Bürgermeister Rudi Achatz und Geschenke gab es, hübsch verpackt von den Theaterbühnen aus Seeg, Bertolds­hofen, Görisried, Hopfen, Lechbruck, Pfrorzen, Schattwald, Trauchgau, Weißensee und Wildsteig, wogegen weitere Vereine mit Auftritten den Abend bereicherten: „Mein kleiner grüner Kaktus“ (Osterzell), „Die abgeschnittene Hose“ (mit der jüngsten Akteurin, Kranzegg), die urkomische Ehe-Posse „Das Thermalbad“ (Landjugend Rottenbuch) sowie „Beim Aldi“ (Rieden am Forggensee) und „Hypochonder“ (Hopferau). Für die musikalische Unterhaltung sorgten zudem Florian Flesch­hut samt seinen Musikanten und Mitglieder der Theatergruppe aus Hochgreut mit Wirtshaus-Liedern.

Nicht nur für den Gastgeber war der Abend ein voller Erfolg, sondern er wird auch als unvergessenes Geburtstagsgeschenk in die Vereins-Chronik eingehen.