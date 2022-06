„D’Neuschwanstoaner“: Trachtler wünschen sich mehr Engagement

„D’Neuschwanstoaner“ sammeln per Crowdfunding für einen virtuellen Rundgang durch die Sonderausstellung zur Trachtenbewegung im Füssener Land.

15.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Mitglieder des Gebirgstrachten- und Heimatvereins D’Neuschwanstoaner Stamm Füssen haben sich zu ihrer Jahresversammlung getroffen. Der Sprecher der Hauptvorstandschaft, Richard Hartmann, sprach vor dem ältesten Trachtenverein Füssens von seiner Sorge um die Zukunft der Trachtenbewegung. Im Gegensatz zu den umliegenden Dörfern brauche es in Füssen deutlich größeres Engagement, um Kinder und deren Eltern, Jugendliche und Erwachsene für einen Traditionsverein und seine Aktivitäten zu begeistern.

Es gibt aber auch Anlass zur Zuversicht bei "D'Neuschwanstoaner"

Auch Vorplattler Bastian Kirchner und Max Berger, Jugendleiterin Nicole Kirchner und Fähnrich Christian Haf riefen dazu auf, sich stärker zu engagieren. Andererseits, so Hartmann, gebe es Anlass zu Zuversicht: Mit Unterstützung der Verwaltung für Ländliche Entwicklung/Heimatunternehmen Allgäu sei ein Workshop durchgeführt worden, um zeitgemäße Wege in Organisation und Mitgliedergewinnung zu gehen. Im Vorstand habe man attraktive Ideen entwickelt. „Dies zeigte sich bereits bei der ersten Veranstaltung, einer Schnitzeljagd durch die Füssener Altstadt“, so Hartmann.

Bei vielen Anlässen habe sich der Verein im vergangenen Jahr gezeigt: Die 100. Geburtstage seiner Patenkinder Oberer Lechgau-Verband, Lobachtaler Seeg und Falkenstoaner aus Weißensee wurden gebührend gefeiert. Der Neuschwanstoaner Stamm selbst feierte Anfang August mit fast 200 Gästen die Nachweihe seiner restaurierten Fahne mit festlichem Gottesdienst in St. Mang.

Auch bei Foto- und Filmterminen für Bayern Tourismus und die Deutsche Welle wirkten die Neuschwanstoaner mit und unterstützten, als positive Imageträger, Füssen Tourismus bei Werbeaktionen.

Die Versammlung ehrte Alexander Pöschl und Sven Lorenz für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Olga Haas und Marlies Kössel für ihre 50-jährige Treue. Inventarverwalter Jörg Schmid und der stellvertretende Jugendleiter Bastian Kirchner zogen sich aus dem Vorstand zurück.

Wichtigster Meilenstein in der Vereinsgeschichte war die Ausstellung: "Sehnsucht nach Heimat"

Wichtigster Meilenstein in der Vereinsgeschichte sei das Mitwirken an der Sonderausstellung „Sehnsucht nach Heimat“ und dem Begleitprogramm gewesen. Die Ausstellung habe die Trachtenbewegung im Füssener Land eindrucksvoll gezeigt. Gemeinsam starten die drei Trachtenvereine Burg Hopfen, Falkenstoaner Weißensee und Neuschwanstoaner Stamm in Zusammenarbeit mit der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu und der Stadt Füssen eine Online-Aktion, um Geld für den „Virtuellen Rundgang“ als Dokumentation nach dem Ende der Ausstellung zu sammeln. Zu finden ist das Crowdfunding-Projekt im Internet.

www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/sehnsucht-nach-heimat-virtuell