Trachtler und Feuerwehr feiern in Pfronten gemeinsam

Die Freiwilligen nutzen das traditionelle Weiherfest der Kienbergler in Pfronten-Dorf, um ihr 150-jähriges Bestehen zu begehen.

28.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bei strahlendem Wetter ohne Gefahr eines Gewitters haben in Pfronten die Dorfer gemeinsam ihr Jubiläum und Fest gefeiert: die Freiwillige Feuerwehr ihr 150 Jähriges Gründungsjubiläum und der Trachtenverein D’ Kienbergler sein traditionelles Weiherfest.

Im Anschluss an den von Pater Vipin zelebrierten Festgottesdienst zogen die Fahnenabordnungen der Wehren aus Pfronten und umliegenden Gemeinden angeführt von der Harmoniemusik Pfronten an den Dorfer Weiher. Hier wurden die Gäste vom Trachtenverein Kienbergler zum Weiherfestes begrüßt und verköstigt.

Mut zum Einsatz ist geblieben

Während in Frankfurt der Bierkrawall für Unruhen sorgte und in Bayern König Ludwig II. die Regierung antrat, wurde in Pfronten die Freiwillige Feuerwehr Pfronten-Dorf/Heitlern gegründet. Mit einem historischen Rückblick zeigte Dr. Paul Wengert den Wandel der Feuerwehr von der Gründerzeit zur heutigen modernen Wehr auf. Er dankte den Brandbekämpfern im Namen der Ostallgäuer Landrätin für den Einsatz, den die Wehrmäner und -frauen erbringen. Ebenso zeigte Kreisbrandrat Markus Barnsteiner den Wandel in seiner Festrede zum Jubiläum der Wehr auf. Was jedoch gleich geblieben ist, sei der Mut zum Einsatz für andere Menschen und die stetige Aus- und Weiterbildung. Dies stelle in der heutigen Zeit für jeden einzelnen eine große Herausforderung dar. Deshalb ist es umso anerkennenswerter, wenn sich einzelne für die Feuerwehr besonders einsetzten.

Bei den Ehrungen (von links): Roman Babel (Ehrenzeichen in Silber), Vorsitzender Andi Fichtel, Norbert Zweng (Ehrenkommandant) und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner Bild: Renate Erhart

Hierfür wurde Norbert Zweng von seinen Kameraden zum Ehrenkommandant ernannt. Diese Auszeichnung überreichte Kommandant Roman Babel. Von der Inspektion wurde Zweng mit dem Ehrenzeichen in Silber für besondere Verdienste während seiner Kommandantenzeit ausgezeichnet.

Ansprache in Reimform

In den verschiedenen Ansprachen wurde der Wandel der Aufgaben der Wehren immer wieder in den Vordergrund gestellt. Vorsitzender Andi Fichtel brachte seine Ansprache wie gewohnt in Reimform dar.

Er dankte den Helfern ganz besonders mit den Worten „Weit ist der Weg vom Ohr zum Herz, noch weiter ist der Weg zur helfenden Hand.“ Bürgermeister Alfons Haf gab seine Anerkennung kund und hob die Vorbildfunktion der einzelnen und im Besonderen die der Gemeinschaft hervor.

Nach den Auszeichnungen und Reden zum Vereinsjubiläum wurde das Weiherfest von zahlreichen Gästen den ganzen Tag bis in den Abend hinein besucht und gemeinsam das Jubiläum gefeiert.