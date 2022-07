In Trauchgau im Ostallgäu ist eine 80-jährige E-Bike-Fahrerin gestürzt. Sie wurde bei den Unfall schwer verletzt

07.07.2022 | Stand: 13:11 Uhr

In Trauchgau (Landkreis Ostallgäu) ist eine 80-jährige E-Bike-Fahrerin gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin auf dem Radweg von Trauchgau in Richtung Steingaden unterwegs. Aufgrund eines unüberlegten Fahrmanövers verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte. Dabei zog sie sich eine schwere Verletzung am Kopf zu. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am E-Bike entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden.

