Trauchgauer Frauen und Palmboschen für den Frieden

Das Trauchgauer Kunsthandwerk hat 3500 Euro für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht gesammelt. Das war nicht die erste Spendaktion.

18.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Situation der Menschen in der Ukraine ist furchtbar. Deshalb wollten die Frauen vom Trauchgauer Kunsthandwerk etwas tun, teilen sie mit. Ganz besondere Palmboschen für den Frieden wurden gebunden. Verziert mit einer Friedenstaube und den ukrainischen Nationalfarben wechselten sie schnell den Besitzer. Der Verkaufserlös von insgesamt 3500 Euro (es gab auch Kuchenverkauf) wurde dem Saliterhof in Peiting in Form von Sach- und Geldspenden übergeben. Von Peiting aus werden diese von verschiedenen Hilfsorganisationen gezielt in und an die Grenzen der Ukraine gebracht.

Ein Zeichen setzen

Bereits mehrfach hat das Trauchgauer Kunsthandwerk an Organisationen gespendet. Die Not auf der Welt wird dadurch vielleicht nicht beseitigt, heißt es in der Mitteilung, doch wollen die Frauen ein Zeichen setzen: „Ihr seid nicht allein, wir denken an euch, und wünschen Euch den Frieden und alles Gute.“