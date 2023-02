Treibt ein Serientäter in Eisenberg sein Unwesen?

Immer wurde das Display brachial zerstört. Gemeinde setzt Belohnung aus, um den Täter zu finden. Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

14.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Innerhalb von zwei Wochen wurden zwei der vier neu installierten Parkautomaten in der Gemeinde Eisenberg mutwillig beschädigt. Bei der Polizei wurden für beide Sachbeschädigungen „Anzeigen gegen Unbekannt“ erstattet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bürgermeister Manfred Kössel ärgert sich über den Vandalismus in seiner Gemeinde: „Mittlerweile wurden beide Displays wieder repariert. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Ab jetzt haben wir ein Auge auf die Parküberwachungssysteme in unserer Gemeinde. Das passiert uns nicht noch mal!“

