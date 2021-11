TSG Füssen will nächstes Kapitel nach 175 Jahren aufschlagen

Dem Verein wird das Prädikat „Bayerischer Traditionsverein“ in Gold übergeben. Jetzt soll mit der Stadt Füssen die Sanierung der Turnhalle angepackt werden.

12.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Als sich die Turner in Füssen zusammenschlossen, regierte in Bayern noch Ludwig I. und kam das Morsen langsam als modernes Kommunikationsmittel auf. Daran erinnerte Bürgermeister Maximilian Eichstetter, als die Turn- und Sportgemeinde (TSG) Füssen im Colloquium des Museums auf ihr 175-jähriges Bestehen zurückblickte. Dr. Alfons Hölzl, Präsident des Bayerischen Turnverbandes, überreichte dazu das Prädikat „Bayerischer Traditionsverein“ in Gold an TSG-Vorsitzende Gerda Bechteler. Die machte deutlich, dass der Verein seine lange Geschichte fortschreiben möchte: Die überfällige Sanierung der Weidachturnhalle soll gemeinsam mit der Stadt angepackt werden – der Verein ist bereit, sich dabei finanziell zu beteiligen.