TSV Pfronten: Die Staffelübergabe hat geklappt

In der Führungsriege des TSV Pfronten vollzieht sich ein Generationswechsel. Die bisherigen Vorsitzenden Biba Sauer und Florian Kling werden verabschiedet.

03.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Staffelübergabe in der Vorstandschaft: Der Turn- und Sportverein Pfronten hat geschafft, was nicht viele Vereine schaffen. Der Staffelstab der Vereinsvorsitzenden wurde an die junge Generation weitergegeben. Xaver Heer folgt als Vorsitzender Biba (Helmut) Sauer nach, Thomas Moller tritt in die Fußstapfen von Florian Kling. „A jungs Team, für die kommenden Jahre freut´s mi scho zum Zuluaga“ gratulierte Sauer den beiden auch im Namen seines Kollegen.

In einer herzlichen Verabschiedung des alten Vorstandes bedankten sich die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie die Mitglieder des Vereins für die ganz hervorragende Arbeit und den unermüdlichen Einsatz der gesamten Vorstandschaft. Großartig für den Verein ist es, dass sich mit Katharina Metz eine neue Pächterin für die Vereinsgaststätte gefunden hat. Besonders deutlich wurde der Einsatz der scheidenden Vorsitzenden dem versammelten Publikum in zwei humorvollen Sketchen geschildert. Kurzweilig und sehr lustig wurde hier auf den Punkt gebracht, wie die beiden in den vergangenen neun Jahren für den Verein da waren. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Biba Sauer hatte das Amt damals ja eigentlich nur „übergangsweise“ übernommen. Neun Jahre ist das her. Auch der zweite Vorsitzende Florian Kling fand, dass jetzt die Zeit für frische Kräfte gekommen sei.

Pfrontener Pferd geht in Ruhestand

Die Glanzpunkte aus den Abteilungen waren so zahlreich, dass hier nicht alle aufgezählt werden können. Neu ist aber der „Indische Tanz“, den Jency Yogananthar, die aus Sri Lanka stammt und in Pfronten aufgewachsen ist, mit viel Erfolg beim „Tag der Vereine“ mit ihrer Gruppe vorgestellt hat. Außerdem sorgten an diesem Vereinetag die Abteilungen Handball und Taekwondo mit ihren Mitmachaktionen für viel Spaß. Leider verabschieden musste sich Andrea Mayr mit der Voltigiergruppe, weil das Pferd jetzt seinen verdienten Ruhestand antreten darf.

Viele Abteilungen beim TSV Pfronten

Weiterhin gibt es beim TSV die Abteilungen Badminton mit Stephan Konrad, Dart mit Niklas Heiss, Fußball mit Leander Lauterbach, Handball mit Franzi Rindle, Leichtathletik mit Emil Gay, Mountainbike mit Tobias Schmölz, Teakwondo/Kickboxen mit Patrick Kunkel, Turnen mit Emmi Harder und Mariele Krainhöfner, Volleyball, zur Zeit ohne Leitung und Wirbelsäulengymnastik mit Emil Gay und Emmi Harder. Meinhard Zinder gibt ebenfalls nach neun Jahren die Abteilung Tischtennis an seine Kollegen Stefan Hofmeister und Viktor Engel ab.

Mit schönen Geschenkkörben und Urkunden wurden die Ehrenmitglieder und Jubilare geehrt und der Dank der Pfarrer für die Fahnenabordnungen des Vereins bei Bestattungen wurde an die Vereinsmitglieder weitergegeben.

Bürgermeister ist dankbar

„Da gibt man gerne was,“ sprach Bürgermeister Alfons Haf seine Anerkennung für das Engagement des Vereins und seiner Ehrenamtlichen aus, „ich bin dankbar, dass es den TSV gibt.“ Ganz besonders bezeichnete er noch einmal Biba Sauer als absoluten Teamplayer und Netzwerker. Dieser gab das Lob an seine Vereinskolleginnen und -kollegen weiter: „Du kosch bloß so guat sei wia d´r Haufe“. Einen bereits gefüllten Ordner mit Arbeit für das laufende Jahr übergab er an den neuen Vorsitzenden Xaver Heer. Dem ist davor nicht bange: „Ich hab schon ein tolles Team, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann. Ich freu mich schon“.