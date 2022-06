Für das neue Clubheim: Den TSV Schwangau gibt es zum Einkleben und Sammeln

Der Sportverein Schwangau benötigt ein neues Clubheim. Eine weitere Spendenaktion startete nun: Zum Verkauf steht ein besonderes Stickeralbum.

Sie gingen weg wie warme Semmeln: Bereits in der ersten Stunde nach Verkaufsstart standen viele Mädchen und Buben Schlange, um ein TSV-Stickeralbum zu ergattern. Dieses Album, das auch zur Finanzierung des neuen Clubheims beitragen soll, wurde nun im Rewe-Markt in Schwangau vorgestellt.

Stickeralbum gibt es im Rewe in Schwangau

Im Markt gab es einen Stand mit Matthias Renk, Leiter der Abteilung Fußball. Der Nachwuchs wollte nicht nur sich selbst auf den Foto-Abziehbildchen sehen, sondern auch die anderen Vereinsmitglieder.

Insgesamt 210 Stickeralben hatten der Fußballabteilungsleiter des TSV Schwangau und Rewe-Filialleiter Thomas Kunkel für den Start aufgelegt. Ganz nach dem Vorbild früherer Fußball-Stickeralben hatte der Schwangauer Sportverein in den vergangenen Wochen Fotos von 262 Mitgliedern anfertigen lassen, die man nun noch bis zum 5. August in Schwangau zu je fünf Stück in einem Päckchen zum Preis von einem Euro kaufen kann. Das Album dazu, in dem bereits zwölf Bilder gratis sind, kostet fünf Euro – zwei davon fließen in die Renovierung des dringend benötigten neuen Clubheims.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut Vorsitzenden Artur Kling „nach derzeitigen Schätzungen“ immerhin auf rund 240.000 Euro“, weshalb man jeden Euro gut gebrauchen könne.

Positive Resonanz für den TSV Schwangau

Und während sich Kling denn auch darüber freute, dass die Stickeralben gleich so gut ankamen, sah man auch Jessica Renk ihre Freude an. Hatte sich die 13-Jährige doch schon nach wenigen Minuten in der Schlange stehend ein Album gesichert, in das sie so bald wie möglich nicht nur ihr Porträt, sondern auch das ihres Bruders Philip einkleben möchte, wie sie unterstrich.