Der Tunnel durch die Füssener Innenstadt: Mehr Traum als Realität?

Eine Ideenwerkstatt in Füssen will verhindern, dass das Tunnel-Projekt zur Lösung des Verkehrsproblems in der Schublade verschwindet. Was gefordert wird.

10.05.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Die Blechlawinen im Füssener Zentrum unter die Erde verbannen und damit der Stadtentwicklung einen gewaltigen Schub verleihen: Mit diesem Vorschlag meldete sich die Ideenwerkstatt Füssen vor wenigen Jahren zu Wort. Technisch wäre ein solcher Stadttunnel realisierbar, ergab eine Machbarkeitsstudie. Auch die Kommunalpolitiker waren nicht abgeneigt.

